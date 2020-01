Верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - открыла путь к "Брекзиту". В среду, 22 января, парламентарии ратифицировали ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать "Брекзит", и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF