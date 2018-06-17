Как отмечает издание The Daily Mail, инициатива оказалась заблокирована из-за одного парламентария — представителя Консервативной партии Кристофера Чопа. Коллеги сопроводили его вето криками "Позор!"
Принятие закона о вуайеризме (Voyeurism Offences Bill) в Великобритании считали решенным делом, поскольку проблема апскертинга в последние годы (с момента появления в продаже смартфонов с камерами высокого разрешения) приобрела в стране огромный резонанс, а инициатива получила поддержку от правительства страны и общественных организаций.
Однако в пятницу в ходе второго чтения документа, внесенного в парламент либерал-демократом Верой Хобхаус, Кристофер Чоп неожиданно для всех выступил с протестом, из-за чего законопроект был снят с рассмотрения согласно принятой процедуре.
Сам парламентарий затем объяснил, что заблокировал закон из-за того, что документ не обсуждался должным образом. С подобной формулировкой Кристофер Чоп из принципа ранее наложил вето на несколько десятков других законопроектов.
Сложившаяся ситуация вынудила представителей парламента обратиться с официальным запросом к премьер-министру страны, чтобы законопроект был вынесен на рассмотрение в рамках правительственной инициативы. В таком случае заблокировать его одним голосом уже не удастся. Пойдут ли власти на такой шаг, пока не ясно.
Автор законопроекта между тем уже объявила, что будет повторно подавать его на рассмотрение парламента. Впрочем, новые слушания состоятся уже не ранее 6 июля.
Как пишет The Daily Mail, начиная с 10 лет, девочки в Великобритании становятся целью преступников, делающих незаконные фотографии под юбками ("Upskirting"). Как правило, нарушители используют мобильные телефоны или скрытые камеры, установленные в общественных местах.
Первоначально британское правительство отклонило жалобы граждан, утверждая, что существующего законодательства достаточно, но позже поддержало новый закон. За незаконную съемку под юбкой можно было получить до двух лет тюрьмы.
Кампания писательницы Джины Мартин началась в прошлом году после того, как двое мужчин сфотографировали белье Джины на фестивале в Лондоне. Кампанию поддержали многие парламентарии и знаменитости.
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