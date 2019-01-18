Что именно будет представлять собой план "Б", пока абсолютно неясно, однако британское правительство сообщило, что премьер-министр Тереза Мэй представит детали в понедельник, 21 января.
Мэй, после получения вотума доверия в парламенте вечером 16 января, выразила готовность вступить в переговоры с ЕС о корректировке договора об условиях "Брекзита". Брюссель, однако, категорически отверг эту инициативу. Тереза Мэй также встретилась с лидерами различных партий, чтобы прозондировать возможности компромисса.
Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин отказывается от переговоров с Мэй до тех пор, пока она не исключит возможность неупорядоченного выхода Британии из состава ЕС. Тереза Мэй в четверг отвергла это требование Корбина, заявив, что не может исключить вероятность жесткого "Брекзита".
Опрос: 12-процентный перевес противников "Брекзита"
Между тем согласно опросу, проведенному международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных YouGov, значительное большинство британцев проголосовало бы за сохранение своей страны в составе ЕС, если бы получило возможность принять участие в повторном референдуме.
Как свидетельствуют результаты опроса, за дальнейшее пребывание Британии в составе ЕС сейчас готовы проголосовать 56 процентов граждан, в то время как против - 44 процента. Перевес в 12 процентов - самый высокий до сих пор показатель, отмечает YouGov.
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