"Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти британского подданного", - заявил Уильямсон, выступая 9 июля в парламенте. По его словам, Британия ожидает, что весь мир вместе с Лондоном осудит это преступление.
Ранее британские чиновники говорили о том, что Россия должна дать пояснения в связи с новым случаем отравления "Новичком". Москва отвергает свою причастность и к отравлению двух британцев, которое привело к смерти 44-летней женщины, и к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.
Гэвин Уильямсон не в первый раз обвиняет Россию в причастности к применению "Новичка" в Великобритании. В марте 2018 года он предложил Москве "убраться и заткнуться" и возложил на нее ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери. Ранее о причастности РФ к отравлению Скрипалей говорила и премьер-министр Тереза Мэй.
Отравление в Эймсбери
30 июня Дон Стерджесс и Чарльз Роули были госпитализированы с симптомами отравления. Впоследствии было установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из класса "Новичок".
Официально происхождение отравляющего вещества и обстоятельства отравления не установлены. Предположительно, мужчина и женщина подняли какой-то предмет, зараженный "Новичком". В полиции считают, что Стерджесс и Роули не были целями покушения.
9 июля стало известно, что Дон Стерджесс умерла. Роули находится в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования родным и близким Стерджесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил соболезнования, но назвал предположения о причастности России к отравлению "абсурдом".
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