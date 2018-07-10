Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может иметь отношение к новым случаям отравления "Новичком" на территории графства Уилтшир. До сих пор британское правительство напрямую не связывало отравление двух британцев из Эймсбери с Россией.
Gavinas Williamsonas
© AFP / Scanpix

"Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти британского подданного", - заявил Уильямсон, выступая 9 июля в парламенте. По его словам, Британия ожидает, что весь мир вместе с Лондоном осудит это преступление.

Ранее британские чиновники говорили о том, что Россия должна дать пояснения в связи с новым случаем отравления "Новичком". Москва отвергает свою причастность и к отравлению двух британцев, которое привело к смерти 44-летней женщины, и к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

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Гэвин Уильямсон не в первый раз обвиняет Россию в причастности к применению "Новичка" в Великобритании. В марте 2018 года он предложил Москве "убраться и заткнуться" и возложил на нее ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери. Ранее о причастности РФ к отравлению Скрипалей говорила и премьер-министр Тереза Мэй.

Отравление в Эймсбери

30 июня Дон Стерджесс и Чарльз Роули были госпитализированы с симптомами отравления. Впоследствии было установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом из класса "Новичок".

Официально происхождение отравляющего вещества и обстоятельства отравления не установлены. Предположительно, мужчина и женщина подняли какой-то предмет, зараженный "Новичком". В полиции считают, что Стерджесс и Роули не были целями покушения.

9 июля стало известно, что Дон Стерджесс умерла. Роули находится в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования родным и близким Стерджесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил соболезнования, но назвал предположения о причастности России к отравлению "абсурдом".

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