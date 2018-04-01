Великобритании "критически важно" развивать оборонный комплекс, пишет министр обороны Гэвин Уильямсон в статье для издания The Telegraph в воскресенье, 1 апреля. Это позволит "встретить угрозы" будущего подготовленными, убежден он. Расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов, подчеркивает министр.

Угроза Великобритании со стороны России растет, считает Уильямсон. Российский президент Владимир Путин "использует гибридные методы" для "подрывного влияния" на другие страны и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям, полагает британский министр. Терпение мирового сообщества в отношении политики Путина "на исходе", утверждает он.

Для осознания "опасности, исходящей от Москвы" достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, убежден Уильямсон. В настоящий момент специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было совершено "чудовищное преступление", подчеркнул министр.

Уильямсон также отмечает эволюцию оборонных возможностей России. По его словам, российская сторона активно инвестирует в разработку ракет для поражения целей на больших расстояниях.