Корабль британского Королевского военно-морского флота, прибывший на Украину, станет мощным сигналом для президента России Владимира Путина, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
Ukrainos laivai Odesoje
© Reuters / Scanpix

Гидрографический корабль HMS Echo был направлен в Черное море в начале декабря, после того как Россия захватила три корабля, принадлежащих военно-морским силам Украины, и их экипажи в районе Керченского пролива.

В пятницу Уильямсон посетил легко вооруженный корабль в порту Одессы. Он заявил, что присутствие британского корабля свидетельствует о поддержке Украины в ее противостоянии с Россией. По словам министра, за HMS Echo последуют и другие британские корабли, так что британское военное присутствие в Черном море станет постоянным.

"То, что мы хотим сказать России, что мы хотим сказать президенту Путину - они не могут продолжать действовать без оглядки и без уважения к международному праву и международным нормам", - заявил Уильямсон.

Британский министр провел встречу с семьями 24 украинских моряков, которые сейчас находятся под стражей в Москве.

Госдепартамент США одновременно в пятницу заявил об увеличении финансовой поддержки ВМС Украины на 10 млн долларов. Помощь оказывается совместно с Великобританией и Литвой.

Ранее на этой неделе украинская сторона сообщила, что британский корабль вошел в гавань одесского порта для обеспечения свободы мореплавания, а договоренность о его визите была достигнута 21 ноября, то есть еще до инцидента в Керченском проливе, когда министр обороны Степан Полторак находился с визитом в Лондоне.

О планах судна пройти через Керченский пролив в Азовское море не сообщалось.

Многие СМИ, в том числе российские, называли HMS Echo разведывательным судном. На сайте корабля его функции описываются как сбор океанографических, гидрографических и иных данных о состоянии океана с целью поддержки действий подводных лодок и десантных операций. На борту корабля имеются легкие вооружения и возможность размещения небольшого отряда морской пехоты.

Британские военные корабли будут сменять друг друга в Черном море и таким образом находиться там практически постоянно. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться там не более 21 дня, также ограничивается тоннаж таких кораблей.

По словам Гэвина Уильямсона, визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации "нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море". "Это не море России, это международное море", - подчеркнул он.

24 украинских военных были задержаны 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины - два артиллерийских катера и буксир - попытались осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Моряки были арестованы на два месяца и доставлены в московские СИЗО. Их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии. Западные страны потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей.

Путин, в свою очередь, обвинил Киев в провокации и связал инцидент в Керченском проливе с приближающимися президентскими выборами на Украине. В четверг на большой ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопросы о возможном обмене украинских моряков на россиян, арестованных на Украине. Он сказал, что этот вопрос можно будет обсуждать после расследования уголовного дела.

По словам Путина, обсуждать освобождение моряков в Москву "по поручению [президента Украины Петра] Порошенко" приезжал украинский политик Виктор Медведчук, ранее выступавший посредниках на переговорах по обмену.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Британский корабль прибыл в Одессу; министр обороны назвал это сигналом Путину (15)

Корабль британского Королевского военно-морского...

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб уже десятый человек (3)

На юге Франции в ходе массовых протестов движения...

Верховный суд США не поддержал указ Трампа о мигрантах

Постановление Трампа отказывало мигрантам, нелегально...

В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения (1)

Демократы в Сенате блокируют проект бюджета, так как...

Атака дронов в Гатвике: полиция задержала двух подозреваемых (11)

Британские полицейские задержали первых подозреваемых...

TOP новостей

В поле зрения международных СМИ – ответ Грибаускайте Трампу: на пользу ли это Литве (33)

Во время саммита НАТО в Брюсселе летом этого года...

Актуальный вопрос: как в праздники будут работать магазины (11)

25 декабря в Литве магазины работать не будут, поэтому...

В праздничную Палангу жители Литвы едут даже в Сочельник (9)

Если Вильнюс с началом праздничных выходных пустеет...

Такой холодной погоды на Рождество в Литве не было уже давно (3)

Ближайшие две недели в Литве будут холодными, однако с...

Не видели Вильнюсскую рождественскую елку? Тогда заходите! Виртуальный тур 360 (24)

Тех, кто не может прийти и посмотреть на главную...