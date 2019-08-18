В Великобритании считают, что угроза со стороны России материализовалась быстрее и ярче, чем британские власти предполагали в 2015 году, когда был опубликован последний на настоящий момент подробный отчет по вопросам обороны. Как написала в субботу, 17 августа, газета Times, глава британского Генштаба Ник Картер считает российскую сторону ответственной за киберманипуляции.
Картер считает, что Россия "очень хороша в использовании возможностей, которые очень легко отрицать" и в "манипулировании информационной средой и в изложении своей версии правды". "Я думаю, что они также умны чтобы заставить другие страны почувствовать, что Россия, возможно, более выгодный союзник или более верная ставка в плане их поддержки, чем Запад", - заявил Картер. Военачальник считает, что западные страны должны разработать более совершенные методы "защиты правды" и противодействия тем, кто ее подрывает. При этом, по мнению Картера, Западу необходимо вкладывать больше средств в контрразведку.
Помимо этого, Картер заявил, что Великобритания должна усилить свое присутствие в Африке, чтобы не позволить России взять некоторые регионы под свой контроль. "Россия пытается расширить зону своего влияния и на некоторые части Африки", - сказал Картер. Он надеется, что британские миссии, нацеленные на оказание военной помощи, помогут развивающимся странам стать "более ориентированными на Запад, чем, возможно, на группу Вагнера".
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