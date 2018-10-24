Там корветы "Сообразительный" и "Стойкий" (оба из проекта 20380), средний морской танкер "Кола", а также морской буксир "Конецкий", входящие в состав Балтийского флота, будут проводить военные учения.

Отряд из четырех кораблей вышел из Балтийска, главной военно-морской базы флота, в дальний поход для выполнения плановых задач в Северной Атлантике. На борту корветов находятся противолодочные палубные вертолеты морской авиации Ка-27ПС, которые проведут полеты в Атлантическом океане, тренируясь в поисках подводных лодок условного противника, обнаружении надводных целей и в поисково-спасательных действиях. А в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

Во время длительного похода экипажи российских кораблей должны выполнять различные учебно-боевые задачи, проводить учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также должны самостоятельно пополнять запасы в море различными способами.

Как сообщили ранее российские военные, главная задача похода - обозначить российское военно-морское присутствие в Атлантике и продемонстрировать Андреевский флаг в различных ее районах.

Как пишет британская Daily Star со ссылкой на неназванного представителя британских ВМФ, корабли Королевского флота Великобритании регулярно выдвигаются для сопровождения российских кораблей вблизи британских вод.

Однако нынешний проход через пролив Ла-Манш двух корветов, снаряженных противолодочными ракетами, пусковыми установками, пулеметами и различными комплексами другого ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, были развернуты вблизи границ Великобритании для демонстрации российской военной мощи и силы президента Владимира Путина на фоне обострения напряженности между Лондоном и Москвой.

Британское руководство обвиняет Кремль в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории английского города Солсбери.

Однако посольство России в Лондоне заверило, что российские военные корабли при прохождении через пролив не создают угрозы Великобритании и действуют в соответствии с международным правом.

Британия увеличивает свое присутствие в Северной Атлантике в ответ на российскую угрозу

Минобороны Великобритании приняло решение увеличить расходы на модернизацию военно-морских сил страны в связи с "агрессивными действиями" России.

А глава Королевского флота адмирал Филип Джонс объявил, что Вооруженные силы Великобритании должны увеличить свое присутствие в Северной Атлантике в ответ на растущую российскую угрозу.

"Это возрождение (российского военного флота) наступило очень быстро. Это усиливающееся восстановление потенциала и масштабов, которые еще каких-то 10 лет назад мы, возможно, не замечали. Мы должны ответить на это", - заявил британский адмирал. Сэр Джонс добавил, что возможности российских кораблей, "их способность к развертыванию очень впечатляют".

В Северной Атлантике Британия создает новую "зону для совместных операций" (Joint Area of Operations, JAO). Это означает, что данный регион переведен в приоритетный статус совместного патрулирования сил ВВС и ВМФ Соединенного королевства. Таким образом, Северная Атлантика стала приоритетным регионом для британского правительства, что позволит британским военным кораблям и самолетам гораздо чаще проводить там операции.

Решение Великобритании создать "зону для совместных операций" прозвучало через несколько недель после того, как Соединенные Штаты заявили о намерении возродить расформированный в 2011 году Второй флот в Атлантике также в ответ на действия России.

Российские корветы проекта 20380

Малые сторожевые корабли проекта 20380 - многоцелевые боевые надводные корабли 3-го ранга ближней морской зоны (корветы). На данный момент в составе ВМФ России находятся пять подобных кораблей - "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Совершенный".

В ближайшее время на воду должны быть спущены еще восемь подобных корветов.

Проект 20380 был разработан в Центральном морском конструкторском бюро (ЦМКБ) "Алмаз". Первый корабль был сдан в 2008 году. В марте 2010 года было спущено на воду второе судно. Всего командование ВМФ России планирует построить серию из 24 многоцелевых кораблей проекта 20380 (по шесть на каждый из четырех флотов).

Все подобные корветы несут на борту комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, а также системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты:

- противокорабельный ракетный комплекс "Уран-У" (пусковые установки с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 км);

- зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик-М";

- переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла";

- две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630М;

- 100-мм артустановка А-190 (дальность стрельбы 21,3 км);

- антиторпеда с рубежом перехвата 1400 метров;

- система противоторпедной защиты "Пакет-НК";

- вертолет постоянного базирования Ка-27ПЛ (для обнаружения и уничтожения подлодок);

- две 14,5-мм пулеметные установки (для защиты от пиратов или диверсантов);

- два противодиверсантных гранатомета ДП-64;

- четыре десятиствольные установки ПК-10 комплекса выстреливаемых помех "Смелый".

Таким образом, данные корабли меньшего, чем у западных ВМС водоизмещения, зачастую превосходят по возможности носить огромное количество вооружений.

Однако уже в 2010 году Минобороны пришло к выводу, что корветы данного класса не отвечают современным требованиям и не могут рассматриваться как перспективные. Поэтому было решено провести конкурс по отбору проекта нового корвета для военно-морского флота.