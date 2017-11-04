Скандал вокруг сексуальных домогательств в парламенте Великобритании набирает обороты. Как сообщили британские СМИ вечером в пятницу, 3 ноября, депутат-консерватор Чарли Эльфике временно лишен членства в партии из-за "серьезных обвинений".

Дело передано в полицию, сообщила парламентская фракция Консервативной партии, не приводя подробностей. Сам Эльфике отрицает всякую вину. "Партия проинформировала СМИ еще до того как сообщить мне о приостановке членства. Я не знаю, в чем заключаются претензии и отрицаю, что в чем-либо допустил недостойное поведение", - написал он в Twitter.

Консерваторы переработали кодекс поведения

Ранее в тот же день премьер-министр Тереза Мэй представила проект переработанного кодекса поведения для политиков Консервативной партии. Он предполагает, в частности, создание телефона доверия и адреса электронной почты для жертв сексуальных посягательств. В письме к спикеру палаты общин Джону Беркоу Мэй высказалась за создание надпартийного механизма для расследования обвинений в домогательствах.

1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

На следующий день из Лейбористской партии был временно исключен 76-летний парламентарий Келвин Хопкинс, которого молодая женщина обвинила в приставании. По данным британских СМИ, во фракции консерваторов в нижней палате парламента распространен список из нескольких десятков депутатов, подозреваемых в "неподобающем поведении".