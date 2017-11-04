Скандал вокруг сексуальных домогательств в парламенте Великобритании набирает обороты. Как сообщили британские СМИ вечером в пятницу, 3 ноября, депутат-консерватор Чарли Эльфике временно лишен членства в партии из-за "серьезных обвинений".
Дело передано в полицию, сообщила парламентская фракция Консервативной партии, не приводя подробностей. Сам Эльфике отрицает всякую вину. "Партия проинформировала СМИ еще до того как сообщить мне о приостановке членства. Я не знаю, в чем заключаются претензии и отрицаю, что в чем-либо допустил недостойное поведение", - написал он в Twitter.
Консерваторы переработали кодекс поведения
Ранее в тот же день премьер-министр Тереза Мэй представила проект переработанного кодекса поведения для политиков Консервативной партии. Он предполагает, в частности, создание телефона доверия и адреса электронной почты для жертв сексуальных посягательств. В письме к спикеру палаты общин Джону Беркоу Мэй высказалась за создание надпартийного механизма для расследования обвинений в домогательствах.
1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.
На следующий день из Лейбористской партии был временно исключен 76-летний парламентарий Келвин Хопкинс, которого молодая женщина обвинила в приставании. По данным британских СМИ, во фракции консерваторов в нижней палате парламента распространен список из нескольких десятков депутатов, подозреваемых в "неподобающем поведении".
Красный крест признал пропажу 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой
Самая известная в мире гуманитарная организация...
Спасатели подняли со дна затонувший после крушения у Шпицбергена вертолет Ми-8 (2)
Спасатели в Норвегии подняли со дна Северного...
Экс-советник Трампа признал встречи с руководством России (1)
Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по...
"План Маршалла" для Украины представят в Литве 6 ноября (78)
Литва представит послам стран-инвесторов план...
Бывший телохранитель Трампа поведает Конгрессу США о поездке миллиардера в Москву (12)
Бывший телохранитель и советник президента США Кит...
TOP новостей
Полученный красный конверт научил защищать свои права (14)
Несколько месяцев назад вильнюсец Эдвинас Регялскис...
В сентябре из всех стран ЕС уровень безработицы увеличился только в Литве (48)
За год уровень безработицы снизился во всех странах...
После субботнего оползня был закрыт доступ на гору Гедиминаса (76)
4 ноября, утром, читатели портала DELFI заметили на горе...
Погода: приятные перемены уже не за горами (1)
Наконец, ждут приятные перемены: на некоторое время...
Водителей ждут испытания: проводят тестирования самого загруженного в Литве моста (6)
Мост А.Мишкиниса (Клебонишкский мост) на магистрали A1 у...