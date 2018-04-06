Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.
Sergejus Skripalis
© Vida Press

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим", — говорится в заявлении директора по медицинской части Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

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