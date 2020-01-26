Британские ученые воспроизвели голос жреца, умершего 3000 лет назад

Воссозданный голос Несямуна напоминает звучание гласной буквы и чем-то походит на блеянье овцы.

Жрец жил в непростой период правления фараона Рамзеса XI - с 1099 по 1069 год до н.э.

Несямун был священнослужителем в Фивах, и для исполнения ритуалов, включавших пение, ему требовался сильный голос.

После смерти Несямуна его голос затих, но спустя 3 тыс. лет благодаря группе исследователей он зазвучал вновь.

Они создали голосовой аппарат на 3D-принтере, взяв за основу речевой тракт Несямуна, который тщательно просканировали с помощью магнитно-резонансного томографа.

Используя речевой тракт с искусственным звуком гортани, они сумели синтезировать звучание гласной буквы, как если бы ее произносил Несямун.

Это первый подобный эксперимент, в ходе которого удалось успешно воссоздать голос умершего человека с помощью искусственных средств. В будущем исследователи надеются использовать компьютерные модели, чтобы воспроизводить целые предложения голосом Несямуна.

Результаты исследования ученых из Королевского колледжа Холлоуэй при Лондонском университете, Йоркского университета и Музея Лидса были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Метод воспроизведения голоса "дал нам уникальную возможность услышать давно умершего человека", рассказала Би-би-си один из авторов исследования, преподаватель археологии в Йоркском университете Джоан Флетчер.

По ее словам, Несямун пожелал перед смертью, чтобы его могли услышать после того, как он умрет.

"На его саркофаге так и написано, что это было его желанием. В какой-то степени, нам удалось выполнить его желание", - сказала Флетчер.

Как ученым удалось воспроизвести голос Несямуна?

Речевой тракт человека - это канал, в котором звук фильтруется. Этот звук вырабатывается в гортани, но мы слышим его только после того, как он проходит через речевой тракт.

Чтобы воспроизвести звук, который издавал речевой тракт Несямуна, исследователи воссоздали его точные размеры на 3D-принтере.

Но это можно сделать, только если достаточно хорошо сохранилась мышечная ткань речевого тракта. В случае с Несямуном это стало возможным благодаря тому, что его мумифицированное тело хорошо сохранилось, в чем ученые убедились, поместив его в МРТ-сканер.

После сканирования тела на 3D-принтере был "напечатан" речевой тракт Несямуна. Его голос воспроизвели звуком искусственной гортани. Аналогичный метод используется в современных системах синтеза речи.

В дальнейшем исследователи надеются с помощью компьютерных моделей воспроизводить слова, а затем связывать эти слова в предложения, сказала Флетчер.

"Мы надеемся получить пример того, что он мог говорить в Карнакском храме", - добавила она.

Кем был Несямун?

Несямун был жрецом в храме Амона в Карнакском комплексе в Фивах (современный город Луксор).

Он был жрецом, достигшим определенного уровня очищения, поэтому ему позволялось подходить к статуе Амона во внутреннем святилище - самом священном месте храма.

Мумия Несямуна

В ходе исследований его тела выяснилось, что у него был парадонтит, а зубы были сильно испорчены. Он умер, предположительно, когда ему еще не было 60 лет. Вероятно, причиной смерти стала тяжелая аллергическая реакция.

Это единственная известная ученым мумия, относящаяся к периоду правления Рамзеса XI, поэтому она представляет большой научный интерес. Анализ его останков позволил по-новому взглянуть на древний Египет.

Останки Несямуна являются частью экспозиции музея города Лидс.