Британские спасатели не смогли помочь человеку, повисшему вниз головой на фабричной трубе

Альпинисты из пожарной службы взобрались на вершину трубы и добрались до человека, однако помочь ему уже ничем было нельзя, сообщила полиция графства Камбрия. В 16:45 во вторник тело спустили на землю, и парамедики констатировали смерть на месте.
По словам инспектора полиции Мэтта Кеннерли, личность погибшего — мужчины в возрасте 50 с небольшим лет — установлена, и его семья оповещена.
Dixons chimney — Our thoughts and thoughts of all emergency services and partners are with the family. pic.twitter.com/nNC9RQtTP8— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019
Спасательные работы велись примерно с 2:20 ночи понедельника. Полиция, пожарные и скорая помощь прибыли к месту происшествия после того, как местные жители сообщили о криках и завываниях, доносившихся от трубы Диксона — достопримечательности города Карлайл в графстве Камбрия.
На видео в соцсетях видно, что человек висел вниз головой с голым торсом.
Poor man still stuck at Dixon chimney.Police have been trying to bring him down since 2:50 am but no luck so https://t.co/fQC9xi0fVx just goes on to show that carlisle city council needs to be more resourceful when it comes to handling emergencies like this pic.twitter.com/KRhDSIy9IA— Naim Asghar (@naim_asghar) October 28, 2019
Попытки спасти его с помощью вертолета и дрона не увенчались успехом. Днем к трубе подвезли подъемную платформу, которая была доставлена из шотландского города Глазго, но к тому моменту полиция сообщала, что человек уже несколько часов не откликался на призывы выйти на контакт, хотя утром он отзывался.
Альпинистов подняли на платформе на вершину трубы, но когда они добрались до мужчины, он был уже мертв.
Rescuers from a specialist rope access team of Lancashire Fire and Rescue are now on top of the 290ft Dixons Chimney in Carlisle to try to rescue a man who has been trapped there since early this morning. pic.twitter.com/pwBOsjX9Hw— BBC Cumbria (@BBC_Cumbria) October 28, 2019
"Это очень сложный процесс, учитывая в какой опасности, находится человек и насколько затруднен доступ к нему", — сказал утром представитель пожарной службы Камбрии Джон Маквэй.
Попытки спасения
"Мы рассматриваем несколько способов безопасного спасения этого человека", — заявил инспектор полиции Камбрии Мэтт Кеннерли утром в понедельник.
По словам полицейского, службы быстрого реагирования задействовали дроны и пытались доставить команду спасателей на вертолете, чтобы перекинуть ее на трубу.
"Две эти попытки не увенчались успехом из-за сомнений в том, насколько крепко мужчина прикреплен к лестнице на вершине трубы. Из этих же соображений мы не можем отправить спасателя вверх по лестнице. Лестница также повреждена. Мы пытаемся задействовать выдвижные лестницы пожарных служб Камбрии, пока дожидаемся прибытия подъемной платформы".
Труба Диксона — историческая достопримечательность Карлайла, который находится недалеко от границы Англии и Шотландии. Трубу построили в 1836 году, она названа в честь архитектора Питера Диксона.
Фабрика, частью которой являлась труба Диксона, была одной из крупнейших хлопковых мануфактур Британии, и благодаря высоте трубы, вредные промышленные выбросы поднимались над городом.
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