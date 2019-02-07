Вопросы об имуществе Татьяны Навки

Газета Guardian публикует итоги совместного с центром "Досье" Михаила Ходорковского расследования. В его центре — имущество Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента, Дмитрия Пескова. Газета утверждает, что фигуристка владеет "империей собственности" стоимостью более 10 млн долларов и строит "дворец на берегу реки" в Подмосковье.

Хотя Навка и до замужества владела значительным состоянием, из расследования, проведенного центром "Досье" вместе с Guardian, следует, что ей и ее мужу Дмитрию Пескову принадлежит больше активов, чем было известно ранее.

В расследовании говорится, что Навке удалось купить земельный участок на Рублевке за 300 млн рублей, в то время как изначально, в 2012 году, продавец участка просил за него примерно в два раза больше. Это связывают с тем, что участок ей продал некий Тимур Халдаров, связанный с Алишером Усмановым. Сам Халдаров сказал газете, что продал участок по рыночной стоимости в условиях падения цен, потому что собирался съезжать.

Халдаров подтвердил, что работает в "Металлоинвесте" Алишера Усманова. Передачу участка он подарком не считает. Усманову о сделке ничего неизвестно, сказал бизнесмен в интервью "Дождю".

Навка в переписке c Guardian заявила, что купила собственность по рыночной стоимости после резкого падения цен на недвижимость. Она добавила, что платит налоги со всех своих доходов.

Кроме того, утверждает газета, Песков и Навка планировали строительство еще одного дома на участке, принадлежавшем бизнесмену Арасу Агаларову. В ответ на вопрос журналиста о том, продолжается ли строительство дома, Навка ответила "вас это не касается".

Результаты расследования, вероятно, станут причиной вопросов о богатстве Навки и Пескова, который может извлекать выгоду из своей близости к Владимиру Путину.

В "Досье" выяснили, что в 2014 году Навка открыла три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. После замужества в 2015 году она должна была их закрыть, однако не сообщала, сделала ли это. Также, утверждают в редакции, Навка была основательницей одной из офшорных компаний, которая упоминалась в "Панамском досье". Сама она это отрицает.

Дональд Туск и "ад для брекситеров"

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что людям, призывавшим к выходу Британии из Евросоюза без какого-либо плана действий, уготовано "отдельное место в аду", вызвав ярость журналистов, выступающих за выход Британии из ЕС, и одобрение у тех, кто против "брексита".

Выступающая за "брексит" газета Daily Mail характеризует реплику Туска как "презрение хихикающего еврократа к демократии" и дает ему гневную отповедь. "Это лучшее время для политического кидания грязью. Как раз тогда, когда переговоры о разрыве с ЕС нуждаются в спокойном конструктивном диалоге, на сцену врывается хихикающий Туск и говорит об "отдельном месте в аду", — пишет таблоид.

Подобные агрессивные заявления политического лидера ЕС в такой важный момент могут подорвать договоренность по "бэкстопу" в Северной Ирландии, которая обещает положить конец мучащей и Британию и Европу неопределенности, считает газета.

Пока господин Туск кидает камни из своей стеклянной башни, Еврозона катится к кризису. Даже Германия близка к рецессии. Последнее, что нужно Евросоюзу, — это хаотичный разрыв торговли со второй по размеру европейской экономикой. И уж точно не нужен бюрократ, который предпочитает хулиганство зрелой политике.

С противоположного фланга обозреватель Guardian Джон Грейс напротив, не видит в заявлении Туска ничего предосудительного. "В какой бы части ада ни оказались Борис [Джонсон], Майкл Гоув и Фарадж, они затащат нас всех за собой следом", — пишет он о политиках, добивающихся "брексита".

Уставший от бесплодной дипломатии Туск наконец-то сказал то, что думает. "В британской прессе вас за это не пожалеют", — сказал ему премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. "Да, я знаю", — ответил Туск, засмеявшись. Он пытался обойтись с британцами по-хорошему, но в ответ получил только критику в прессе и сравнения с Гитлером.

"Место в аду" на самом деле забронировано не только для некомпетентной элиты — Джонсона, Гоува, Фараджа, Терезы Мэй и прочих. Оно уготовано всем нам. Ад это не другие, как писал классик, а мы сами, продолжает колумнист.

Мы сделали Британию местом, где все день ото дня становится хуже. Наша единственная надежда — что все будет не так плохо, как мы себе представляем. "Мы живем в реалити-шоу для мазохистов, и его ведущий", — Джейкоб Рис-Могг, пишет газета.

Третий отравитель Скрипалей может все еще находиться в Британии

В Соединенном Королевстве может оставаться третий российский агент, замешанный в нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Как сообщает Daily Telegraph, третий мужчина прилетел в Британию тем же рейсом, что и Анатолий Чепига с Александром Мишкиным, которых британские власти считают исполнителями отравления. Однако на обратном рейсе мужчины, который путешествовал под именем "Сергей Федотов", не оказалось. "Пока непонятно, почему Федотов не сел на самолет. Но в последнюю минуту он отменил регистрацию на рейс и забрал багаж", — говорит источник газеты.

Федотов, по информации источников, ему 45 лет, пользовался фальшивым паспортом, номер которого лишь на несколько цифр отличался от паспортов Мишкина и Чепиги, отмечает источник. Какой была роль Федотова в нападении на Скрипалей, пока не ясно. Он не попал на камеры наблюдения в Солсбери, и возможно, вообще не был в городе. По одной из теорий, он привез отравляющее вещество "Новичок" в Британию и передал его Чепиге и Мишкину для нападения.