Раз Россия не может стать частью Запада, надо сделать ее частью Севера

"Россия и Америка должны перестроить свои отношения, обратившись на север. Эти две страны представляют собой два молодых крыла европейской цивилизации", — таковы основные положения опубликованной FT статьи директора Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислава Иноземцева.

Автор вспоминает, как в августе, в одном из своих твитов, президент Трамп отметил, что отношения между Россией и США находятся на самом низком в истории и очень опасном уровне. По мнению Иноземцева, тому есть несколько объяснений, но самым важным, пожалуй, является то, что Россия, как в основе своей европейская страна, до сих пор не может свыкнуться с фактом своего исключения из политической системы Запада.

Единственный шанс остановить нынешнюю конфронтацию, отдающую эхом предыдущей холодной войны, состоит в изменении языка общения. Нужно меньше говорить о "сотрудничестве" в Сирии и на Донбассе и больше о куда более важной задаче по окончательной интеграции России в семью западных стран. Речь идет не о вступлении России в ЕС или даже в НАТО, а о чем-то совершенно ином.

Оглядываясь на прошлое Запада, понимаешь, что это — евроцентричная цивилизация с сердцем на европейском континенте. Колонии поселенцев стали независимыми государствами (штатами) на американской периферии этой цивилизации.

Но на другой окраине этого евроцентричного мира был еще один фланг — Россия. Она колонизировала Сибирь и Аляску (проданную США в 1867 году), пока западноевропейцы двигались в Калифорнию и Нью-Мексико.

На протяжении ХХ века Россия считала себя противником Америки, напоминает автор статьи в FT. Москва на самом деле скорее хочет считать себя ровней США, чем всему Западу. Но если мы переключимся от понятия "Запад", вступить в который России никогда не будет позволено, к понятию "Север", то проблема примет совершенно иную окраску.

Сквозь эту призму США и Россия — две континентальные державы, созданные европейцами в процессе колонизации — представляют собой два более молодых фланга европейской цивилизации, историческая миссия которых состоит в смыкании "северного пояса" и в превращении Тихого океана в такой же центр европейского самосознания, каким на протяжении веков был Атлантический океан.

Российские политики сегодня говорят о "смещении оси на восток" как о части своих усилий по отходу от вызывающего все большее недоверие Запада. Однако эти стратеги забывают, что на востоке России на самом деле — Запад: двигаясь на восток от Москвы, попадешь в Новосибирск, на Камчатку, южную Аляску, северный Квебек, Исландию, Британию и Данию, а вовсе не в Пекин или Шанхай, чаще всего считающиеся маяками "восточной политики" России.

Укрепление в сознании россиян представления о себе как о стране, относящейся к северу а не к востоку, будет иметь огромный трансформативный эффект. На 2016 год страны "северного пояса" — США, Канада, ЕС и Россия — контролировали 26% мировых запасов природного газа и 20% запасов нефти.

Они обладают эксклюзивными правами на месторождения в шельфе Северного Ледовитого океана и контролируют 96% совокупного ядерного арсенала планеты. На них приходится 61% мировых военных расходов. Они генерируют 48% общемирового валового промышленного производства и примерно две трети регистрируемых патентов. Общее население этих стран превышает миллиард человек, а территория их охватывает 22% суши планеты.

Новый грандиозный проект по ориентации на север будет импонировать даже нынешней националистически настроенной российской элите — не в последнюю очередь потому, что она глубоко обеспокоена нынешним расколом с Западом и в не меньшей степени опасается экономического и демографического давления с юга.

Сегодняшняя России слаба. Но если ее привлечь в правильном ключе, то можно изменить конфигурацию того, что покойный американский геостратег Збигнев Бжезинский называл "великой шахматной доской".

"Представьте себе включение России в зону свободной торговли и военный альянс, предложение ее гражданам чувствовать себя наравне с Западом, а ее элите возможность считать себя частью северного политического и делового сообщества, — пишет Иноземцев в заключении своей статьи в FT. — Это способ для Запада наконец-то примириться с давним противником и создать новую прочную геополитическую архитектуру XXI века".

Мадрид и Барселона должны общаться через посредника

Британская пресса продолжает анализировать последствия прошедшего в Каталонии референдума о независимости. Сравнивая развитие событий после того, как каталонский парламент объявил о независимости в октябре 1934 года, а Мадрид ответил на это арестами каталонских лидеров, Financial Times отмечает, что сегодняшний кризис, хоть и не достиг масштабов того времени, но не далек от них.

Каталонские власти приняли во внимание запрет конституционного суда Испании на проведение специального заседания парламента Каталонии, где планировалось объявить о независимости региона, отменили само заседание и не внесли его в повестку дня заседания во вторник.

Мадрид ведет себя менее благоразумно, по мнению издания, пригрозив опять отменить каталонскую автономию и ввести в регионе прямое управление. Газета полагает, что если это случится, такие действия центрального правительства могут спровоцировать и всеобще восстание, и даже силовой конфликт.

Самое неразумное, по мнению FT, — это противодействие независимости силовыми методами. Это лишь укрепит позиции сепаратистов и увеличит риск экономического коллапса, который должны стремиться всеми силами не допустить не только Каталония и Испания, но ЕС.

Глядя на многотысячную демонстрацию в воскресенье сторонников сохранения статус-кво, Guardian задается вопросом, почему же, если так много жителей региона не хотят отделения, позиция сторонников независимости сильна сегодня как никогда в последние годы. По мнению издания, это связано с тем, что юнионисты раздроблены, а сепаратисты — едины. Испанские консерваторы во главе с нынешним премьер-министром страны в Каталонии не популярны, у их оппонентов-социалистов собственный раскол, а Каталонская социалистическая партия воспринимается как союзник ненавистного сторонникам независимости Рахоя.

Благодаря тому, что "молчащая Каталония" юнионистов вышла в воскресенье на улицы, у каталонского лидера Карлеса Пучдемона появилась проблема: если независимость региона все же будет провозглашена, то проблемой будут уже не Рахой, военные и прямое управление из Мадрида, а его же собственные сограждане-каталонцы, считает газета.

Но и Рахой, считает Guardian, не должен обманываться и воспринимать вчерашнее шествие юнионистов как одобрение его жестких действий и негибкую позицию. По мнению издания, самое разумное, что может сделать премьер-министр Испании — использовать имеющуюся у него власть и настоять на проведении новых региональных выборов. При нынешних настроениях в регионе на внеочередных выборах коалиция сторонников независимости может потерять контроль над каталонских парламентом.

Впрочем, признает издание, даже при таком благоприятном для Мадрида развитии событий, поставить точку в истории с каталонской независимостью вряд ли удастся. По мнению газеты Times, Рахою нужно правильно оценить, с чем именно он имеет дело, перестать смотреть на происходящее в Барселоне как на акт неповиновения, который требует усмирительных мер, а осознать, что это политическая проблема, требующая соответствующего политического же решения.

Так как доверие и понимание между Рахоем и Пучдемоном полностью разрушено, для возвращения ситуации в конструктивное русло потребуется посредник. Но ЕС в лице Юнкера уже отказалось брать на себя эту роль, хотя каталонские власти, похоже на это рассчитывали.

Евросоюз настолько беспокоится о том, чтобы каталонское пламя не переметнулось на Страну Басков, в Северную Италию и не было бы разожжено фламандскими активистами, что хочет лишь одного: чтобы кризис просто исчез и статус-кво как-нибудь сам собой сохранился, иронизирует Times. Свои услуги уже предложила Швейцария, а также, по некоторым сведениям, и Ватикан. Рахой должен смирить свою гордыню и признать, что помощь извне нужна.

Times полагает, что необходимо провести всеиспанскую конференцию, в которой будут представлены все автономные регионы Испании, где будет принято решение, как можно изменить конституцию. На такой конференции, возможно, удастся найти способ удовлетворить требования по сохранению и использованию каталонского языка, по налогообложению и в целом по признанию региона частью Испании с широкой автономией.

Вряд ли такое решение устроит ярых сепаратистов, но, скорее всего, успокоит большинство умеренных каталонцев. Альтернативой же такому решению будут годы конфронтации, которые разделят Каталонию, Испании и всю Европу. Хорошо бы, чтобы обе стороны конфликта осознали, что пришло время отойти от края пропасти.

Бюджетные авиалинии в кризисе, но это исправимо

Financial Times разбирается, с чем связан кризис бюджетных авиакомпаний в Европе и как его разрешить. В то время как Россия следила за крахом авиакомпании ВИМАвиа и эвакуацией десятков тысяч туристов, брошенных в разных странах, британское правительство осуществляло самую крупную в своей истории репатриацию 110 тысяч туристов, ставших жертвами краха лоукостера Monarch. Эта авиакомпания стала уже третьим за полгода разорившимся бюджетным авиаперевозчиком в Европе после AirBerlin и Alitalia.

По мнению газеты, причины такой ситуации комплексные. Это и проблемы роста, ведь за 15 лет доля бюджетных авиалиния в авиаперевозках выросла с 9% до 40%, и падение спроса на ближневосточные направления из-за угроз безопасности для туристов, и цены на топливо, и перенаправление туристических потоков. С другой стороны, отмечает издание, кризисы в прекративших полеты компаниях случились не внезапно, а давно развивались. Тот же Monarch уже дважды за последние годы спасали финансовые инъекции лондонской инвестиционной группы.

С другой стороны, не у всех европейских лоукостеров дела так плохи. У Ryanair, о проблемах с отменой рейсов которых много писали британские газеты в последний месяц, экономические показатели хорошие и есть все основания полагать, что кризис у нее временный, она по-прежнему занимает 23% рынка. На второе место вырвался венгерский лоукостер Wizzair с 15.7%, осуществляющий полеты в основном между городами Восточной, Центральной и Западной Европы.

Проблема же для рынка бюджетных авиалиний в том, что на нынешнем этапе по примеру североамериканских лоукостеров компаниям нужно консолидироваться, а не только конкурировать друг с другом. Именно отсутствие консолидации рынка, по мнению FT, делает бюджетные авиаперевозки в Европе менее прибыльными для компаний, а сами компании менее стабильными.