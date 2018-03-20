Службы безопасности и военные считают, что СВР также послала в Дублин агента, чтобы заводить контакты под видом работы в СМИ, сообщает издание.

В штаб-квартире ирландской полиции Garda полагают, что СВР активно ищет "источники" во всех секторах ирландской жизни, включая политику, СМИ, технологии и общественные организации с целью оказывать влияние на политические дебаты вокруг России, говорится в статье в The Sunday Times.

Garda (полиция Ирландии) провела как минимум одну операцию против российского агентства, заставив его отозвать высокопоставленного офицера СВР из Ирландии, когда его он был разоблачен три года назад, сообщает газета.

Россия считается угрозой для национальной безопасности Ирландии, поскольку на территории страны активно действуют, по меньшей мере, два секретных агентства, по данным источников в сфере безопасности. Garda и военные считают, что тайные операции в Ирландии проводит также ГРУ, уточняет The Sunday Times.

А британская газета The Times публикует материалы о шпионской деятельности российского посольства в Ирландии. Журналист Джон Муни сообщает, что российский посол не подбирал слова, критикуя издание за материал о том, что ирландская полиция и силы обороны пытаются помешать действиям российских разведчиков. Юрий Филатов предположил, что это элемент пропагандистской кампании против его страны.

"Это часть всей этой шумихи вокруг дела Скрипаля", — сказал дипломат. "Это фабрикация, призванная создать ложное мнение о российском посольстве", — заявил Филатов.

Газета сообщает, что неделей ранее лишь несколько людей в ирландских спецслужбах были обеспокоены тем, что российские агенты проводят в Ирландии скрытые операции, но теперь, вероятно, вопрос будет поднят в нижней палате парламента.

Источники в особом отделе полиции сообщили, что активно следят за действиями ГРУ и СВР, пишет The Times. ГРУ считается более агрессивной организацией, ее офицеры под дипломатическим прикрытием собирают данные о научных исследованиях, которые могут быть полезны российским военным. СВР занимается в основном сбором информации, вербуя контактных лиц в политике, бизнесе, СМИ и науке, а также распространяет пропаганду.

Глава хедж-фонда Уильям Браудер, развернувший международную кампанию по привлечению внимания к коррупции в Кремле, заявил, что Россию интересуют в основном крупные технологические компании. "Ирландия — троянский конь, который позволяет России проникать в эти технологические компании, потому что в отличие от США с их жесткой защитой национальной безопасности у Ирландии ее вообще нет", — сказал он.

"Ирландия была сравнительно слаба в том, что касается противостояния России и ее президенту Владимиру Путину, — рассказал Браудер. — Это единственная страна в мире, где мы полностью капитулировали, когда в 2013 году я попытался настоять на принятии закона Магнитского. Намного меньшие страны приняли эти законы, но в Ирландии коммерческие интересы повлекли за собой политическую убежденность. Думаю, из России поступают гигантские финансовые потоки, и многие люди зарабатывают деньги, так что это был случай из разряда "не раскачивайте лодку".

Бывший сотрудник особого отдела ирландской полиции Лиам Смол сообщил, что КГБ и ГРУ действуют в Ирландии уже более 30 лет. "Россия всегда использовала Ирландию как черный ход в Великобританию. Офицеры ГРУ приезжали сюда под дипломатическим прикрытием. Иногда они выдавали себя за журналистов, что позволяло им свободно перемещаться", — сказал он.

В 1983 году Ирландия выслала ряд россиян после ареста дипломатов Виктора и Ирины Липасовых за попытки добывать информацию и поставлять оружие ИРА. "Они работали из торговой зоны в Стиллоргане. Из них двоих она на самом деле была старше по званию", — вспоминает Смол. В 2010 году МИД Ирландии выслал одного российского дипломата, еще один покинул страну добровольно. Оба они были офицерами СВР, которые под дипломатическим прикрытием из Дублина руководили сетью в США.

Источники в ирландских и британских спецслужбах полагают, что перед "Брекзитом" Россия наращивает свои силы в Ирландии. Эта оценка частично основывается на планах по увеличению площади российского посольства в Дублине. "Зачем строить огромное посольство для небольшого сообщества россиян?" — задается вопросом один из источников.

По словам других источников, их предупредили, что Россия уже отправила в Дублин "клерков-шифровальщиков", которые специализируются на перехвате, шифровании и передаче телекоммуникационных данных. Им не разрешается покидать посольство в одиночку.

Источники в разведке сообщают, что критически значимая инфраструктура страны и IT-предприятия могут оказаться "полностью беззащитны". Связанную с ГРУ группу подозревают в прошлогодней кибератаке на электронную почту высокопоставленных инженеров ESB (компании-поставщика электроэнергии), отмечается в статье.

"Теракты — тактическая проблема, кибератаки — стратегическая. Они могут отключить банковскую систему, электричество, сети водо- и газоснабжения, систему поставок продовольствия и другие части важнейшей для нас инфраструктуры", — сказал бывший заместитель директора военной разведки Ирландии Майкл Мерфи.

Разрешение на перепланировку посольства было получено в мае 2015 года. Его общая площадь составит почти 10 тысяч квадратных метров. Посольство США занимает площадь 3935 квадратных метров, указывает издание.

"Русские хотят расширить построенный в 1890 году дом по периметру и увеличить его площадь с 1893 квадратных метров до 5019, — сообщает The Times. — Они также намерены снести дом у ворот и заменить его одноэтажным консульским зданием. Еще появится одноэтажное помещение для корреспонденции, которое одновременно будет служить пропускным пунктом, и два новых трехэтажных здания для персонала, каждое площадью 865 квадратных метров, подземная парковка на 23 машины и электроподстанция ESB, призванная соответствовать "возросшим потребностям в электроэнергии".