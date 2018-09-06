Чего добивается Кремль?

Фотографии двух россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года, попали на первые полосы большинства британских газет.

Накануне премьер-министр Тереза Мэй и Скотленд-Ярд представили твердые факты и исчерпывающую доказательную базу по делу об отравлении в Солсбери, пишет Daily Telegraph. Двух подозреваемых мужчин назвали сотрудниками ГРУ.

Согласно кадрам с камер наблюдения, они находились в Солсбери в то время, когда произошло нападение на Скрипалей. Правоохранители сообщили, что отравляющее вещество "Новичок" привезли в страну во флаконе духов. Тереза Мэй заявила, что операцию ГРУ одобрили на самом высшем уровне российские власти.

ГРУ напоминает обычную разведывательную организацию, работающую на правительство, пишет Daily Telegraph. Но на примере ее поведения можно понять, что в период правления Владимира Путина Россия превратилась в "бандитскую организацию".

После вступления в силу закона 2006 года, разрешившего убийство "экстремистов" в других странах, — всего за несколько месяцев до убийства Александра Литвиненко в Лондоне — российский президент и его бандиты вывели из своей страны в офшоры огромные суммы денег, санкционируя при этом вторжения в другие страны, убийства, кибератаки и другие провокационные действия, которые подчеркивают статус России как страны-изгоя, полагает издание.

Больше всего беспокоит то, что россияне, которых подозревают в отравлении, были уверены, что им все сойдет с рук. Скотленд-Ярд назвал два имени, скорее всего, псевдонимы, и продемонстрировал две фотографии. Эти убийцы прилетели в Британию прямым рейсом из России и привезли отравляющее вещество на борту пассажирского самолета, после чего отправились на поезде в Солсбери. Россия, похоже, считает, что может действовать безнаказанно. Один из подозреваемых в убийстве Литвиненко — Андрей Луговой — сейчас является депутатом Госдумы, другой — Дмитрий Ковтун — ведет бизнес в Москве, пишет газета.

Есть ряд мер, которые необходимо принять в Британии, считает Daily Telegraph. Очевидно, что Россия воспользовалась нашей относительно открытой границей, визовой системой и экономикой, чтобы напасть на наших граждан и упрочить свою власть. Нам нужно подумать, не настало ли время ограничить эти привилегии. Понятно, что убийц не узнали, когда они въехали в страну. Какую нужно внедрить систему, чтобы не допустить повторения случившегося? И делаем ли мы достаточно для борьбы с кремлевской дезинформацией?

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс, равносильно военной агрессии. Для предотвращения подобного в будущем необходимо наше единогласное осуждение. Если мы не будем едины, Россия решит, что у ее кампании по перекладыванию ответственности есть готовая аудитория. Она скажет ГРУ, что Британия, Европа и Запад слабы, разобщены и открыты для дестабилизации. Это не только не предотвратит преступления в будущем, но и поспособствует их появлению. Нельзя такого допустить, пишет газета.

"Зачем это было нужно Путину?" — задается вопросом в Daily Mirror эксперт по России Питер Померанцев. Зачем было нужно столь открыто подсылать убийц, чтобы уничтожить бывшего российского шпиона, который не представлял особой ценности? Нужно ли было отправить сигнал — "Даже не думай обращаться в МИ-6. Британцы — не Джеймс Бонд, они не смогут тебя защитить" — другим информаторам?

Это не лишено смысла. В то время как продолжается расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, и все больше россиян хотят рассказать правду о допинговом скандале на Олимпиаде в Сочи и о коррупции, нет сомнений в том, что Кремль хочет заставить их замолчать, отмечает автор.

Но возможно также и то, что Кремль пытается выяснить, не стала ли Британия, служившая мостом между Европой и США, слабым звеном. Если Путин ставит вопрос так, то что он для себя понял? Европа показала свое единство. Германия и другие страны выдворили российских дипломатов. А США? Трамп плясал вокруг да около вопроса об отравлении в Солсбери на встрече в Хельсинки, но затем его правительство сообщило о более серьезных санкциях, пишет Померанцев.

Владимир Путин сделал Россию врагом Запада

Сразу после отравления Скрипалей Британия выслала из страны 23 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже, отмечает Times. Но десятки, если не сотни агентов из России остаются в стране: и аккредитованные дипломаты, и "кроты", выдающие себя за обычных граждан, и неофициальные информаторы, и те, кто формируют общественное мнение. По информации британских спецслужб, сейчас в Британии больше тайных агентов, чем в любой из годов холодной войны.

Хотя после падения коммунизма идеологическая составляющая шпионских игр стала другой, методы Москвы остались неизменными. У Советского Союза было два типа шпионов. Первый работал под формальным прикрытием в дипломатическом корпусе или в качестве культурных или военных атташе, журналистов или торговых представителей. Дипломатическая защита подразумевала, что их нельзя было судить за шпионскую деятельность, и их просто высылали из страны. В то же время у "нелегальных" шпионов не было официального статуса, они путешествовали под фиктивными именами с поддельными документами и просто внедрялись в ту страну, в которую их направляли, пишет издание.

КГБ наполнило западные страны шпионами, вербовщиками, пропагандистами и другими людьми, которые были готовы шпионить ради успеха коммунизма. Эту традицию перенял и усовершенствовал бывший сотрудник КГБ Владимир Путин. Сейчас россияне могут свободно приезжать в страны Запада, и хотя есть шпионы, работающие под прикрытием, много также и лоббистов, адвокатов, бизнесменов, посредников и других людей, связь которых с Москвой умышленно завуалирована.

Высылка 153 дипломатов из западных стран, которых подозревают в шпионаже, стала самой масштабной в истории российской разведки. России потребуется немало лет, чтобы восстановить свой разведывательный потенциал в этих странах, полагает издание.

Владимир Путин сделал Россию врагом Запада в то время, когда нам нужно действовать совместно для борьбы с угрозами, среди которых исламский терроризм, распространение ядерного оружия и массовая неконтролируемая миграция, пишет в Daily Express Ричард Кемп, ранее возглавлявший правительственный комитет по безопасности "КОБРА".

"Уговорами этого международного бандита не остановить — ему необходимо противодействовать. Никто не выиграет от войны с Россией, но нам нужно начать грязную войну против ГРУ", — считает Кемп.

Нужно не только укреплять наши позиции, чтобы противостоять их агрессии, но необходимо также активно противодействовать им по всему миру, выявляя и мешая их операциям. Возможности британской разведки весьма солидны, но нам необходима и помощь союзников в том, что касается борьбы с ГРУ и противодействия провокациям со стороны России. Нашим верным союзником остаются США, пишет автор. Также нам нужна поддержка других союзников по НАТО, иначе убийства продолжат сходить России с рук, резюмирует Кемп.

Вероятность новых санкций ЕС против России невысока

Вероятность введения новых санкций против России не очень высока, пишет обозреватель Guardian Патрик Уинтур. Перед министром иностранных дел Британии Джереми Хантом стоит непростая задача — убедить осторожные страны ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России на основании распространенных данных об участии двух сотрудников российской разведки в попытке убить двойного агента Скрипаля на территории Британии.

Тереза Мэй заявила, что она хотела бы, чтобы Европа последовала примеру США и расширила санкции. Также она призвала ввести санкции в отношении людей, ответственных за кибератаки, и тех, кто нарушает права человека, отмечает атвор.

Британское руководство понимает, что рискует, обращаясь с подобной просьбой незадолго до своего выхода из ЕС. Если, отравляя Скрипалей, Владимир Путин и ГРУ преследовали более широкую цель, то таковой могла быть проверка ЕС на единство во время саги с "брекситом", считает обозреватель.

В Европе уже давно нет единого мнения по поводу России. Страны на востоке и на юге хотели бы сохранить коммерческие связи. Популисты — как правого, так и левого толка — не видят необходимости в новой холодной войне. Их заигрывания с Россией стали настолько серьезным вопросом, что бельгийский центрист Ги Верхофстадт заявил, что намерен привлечь особое внимание к теме российской угрозы на выборах в Европарламент в 2019 году. Улики, собранные британской контрразведкой, могут послужить существенным аргументом в противостоянии либерализма и популизма в Европе.

Многие страны ЕС говорят, что уже проявили солидарность с Британией, выслав российских дипломатов в марте, а новые свидетельства лишь доказывают, что за нападением в Солсбери стоит Россия. Но только 18 стран ЕС выслали российских дипломатов. Италия, Германия и Австрия неохотнее всех идут на конфронтацию с Москвой. Накануне агентство ТАСС сообщило о начале возведения газопровода "Северный поток-2" в Германию. По мнению критиков, это демонстрирует истинное отношение Германии к России, пишет Уинтур в Guardian.