Трамп злоупотребляет санкциями

Президент Дональд Трамп использует санкции чересчур фривольно, не советуясь со своими союзниками, пишет Financial Times. В нынешней драме с турецкой лирой самый яркий момент вновь был связан с "Твиттером". В пятницу президент написал в своем микроблоге, что он вдвое увеличивает пошлины на турецкую сталь и алюминий в то время, как "их валюта быстро дешевеет по отношению к нашему сильному доллару".

Во время предыдущих финансовых кризисов в такой ситуации американское министерство финансов могло выступить с обращением, которое бы успокоило мировые рынки. Но Трампу, похоже, наоборот, нравится раздувать огонь, пишет издание.

Введение Вашингтоном санкций в отношении Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона привело к одному из самых серьезных за последнее время противостояний между членами НАТО. Это наглядный пример того, как использование санкций нынешней американской администрацией или даже злоупотребление ими, а также неоправданное увеличение пошлин может негативно сказаться на интересах США и их основных союзников.

В современной дипломатии санкции могут играть важную роль. Они позволяют оказывать давление, не применяя при этом военную силу. В некоторой степени Белый дом под руководством Дональда Трампа прибегает к санкциям, чтобы избежать применения военной силы, в чем погрязли предыдущие администрации. Но для достижения максимального эффекта санкции должны вводиться осмысленно, они должны преследовать какие-то определенные цели, и их необходимо согласовывать с союзниками, отмечает газета.

Белый дом не только использует санкции более широко. В некоторых случаях он прибегает к ним в одностороннем порядке, как это произошло на прошлой неделе в отношении Ирана. Ранее США вышли из сделки с Тегераном по его ядерной программе. Трамп, похоже, с большой охотой прибегает к таким мерам, зачастую стремясь ускорить дипломатические процессы и добиться желаемого результата.

В своем понимании международной политики он считает, что с их помощью он показывает себя более сильным игроком перед лидерами других стран, а санкции выступают его дополнительными козырями. При этом зачастую не бывает понятно, чего конкретно он добивается. Также нынешний президент США с их помощью пытается расположить к себе свой электорат. Его "борьба за Брансона" очень по душе евангельским христианам, голоса которых пригодятся на предстоящих выборах в конгресс и сенат, полагает FT.

Безразличие к последствиям при введении санкций может привести к дестабилизации мировых финансовых рынков, и это может негативно сказаться на мировой экономике в целом. Анкара — это не только союзник США по НАТО, имеющий огромное значение для американских интересов на Ближнем Востоке. Финансовый кризис в Турции может оказать негативное влияние на европейские банки и на развивающиеся рынки. США, например, пришлось смягчить санкции в отношении российской компании "Русал" после того, как стало понятно, как негативно они влияют на мировой рынок алюминия.

Также американские карательные меры могут поспособствовать тому, что союзники, а также и враги, побегут в объятия стран-соперников, которые пытаются подорвать превосходство США в мире, — таких, как Россия и Китай. Москва уже пытается обратить ситуацию с Турцией в свою пользу. Китай же на этой неделе заявил, что готов оказать финансовую поддержку Пакистану после того, как Вашингтон пригрозил, что МВФ остановит помощь стране. Хотя Пекин и не сможет помогать всем желающим, можно допустить, что он подставит плечо и Анкаре, отмечает газета.

Даже самые тщательно продуманные и необходимые санкции — например, в отношении России за аннексию Крыма в 2014 году — могут привести к тому, что страны откажутся от привязки к доллару и денежным структурам, подчиняющимся США. Москва запустила платежную систему оплаты, соперничающую с Visa и Mastercard, и утверждает, что создала собственную межбанковскую систему совершения платежей, которая защитит ее в случае, если страну отключат от всемирной межбанковской системы Swift, пишет FT.

Поэтому Вашингтону нужно подходить к санкциям благоразумно. Если же этого не произойдет, то вместо укрепления своего могущества США лишь ускорят смену мирового порядка и системы торговли, в которых страна играет главенствующую роль, резюмирует издание.

Британии нужно защищаться от России в Арктике

Британии необходимо расширить свое присутствие в Арктике, чтобы сдержать продвижение России в этом регионе, пишет Daily Mirror, ссылаясь на отчет комитета по обороне в британском парламенте.

Членам парламента рассказали, что российский президент Владимир Путин развертывает значительные военные силы вдоль арктического побережья. Это происходит в то время, когда Северный Ледовитый океан теряет свой ледяной покров из-за климатических изменений, что открывает возможности для добычи там полезных ископаемых. Также благодаря таянию льдов этот район открывается для судоходства.

Однако, согласно отчету парламентского комитета по обороне, Британия существенно уступает России по своим военным возможностям в Арктике.

Daily Telegraph пишет, что в первую очередь это связано с уменьшением расходов на армию, увольнением военных специалистов и недостатком интеллектуальных инвестиций. Стране необходимо вкладывать больше средств, чтобы принять меры в отношении растущей угрозы на северной границе.

В парламентском комитете признают, что можно по разному расценивать мотивацию России в том, что касается ее укрепления в Арктике, но нельзя не прийти к выводу, что рост военного присутствия в регионе объясняется не только оборонительными интересами. Отмечается, что восстановление арктических военных баз, полеты стратегических бомбардировщиков и увеличение активности военного флота имеют далекоидущие последствия для Британии и НАТО, отмечает издание.

"Меняющиеся условия безопасности в Арктике и на крайнем севере имеют огромную важность для Британии, принимая во внимание стратегическую важность региона, а также с учетом наблюдаемого нами роста там военной активности", — цитирует газета главу комитета Мадлен Мун.

17-летняя британка будет учиться балету в Москве

Daily Mail рассказывает о 17-летней британской девушке Рейчел Армстронг, которая смогла осуществить свою мечту, пройдя отбор в школу балета при Большом театре.

Рейчел начала заниматься балетом в шесть лет, и родители не жалели денег на ее уроки танца. Иногда она занималась по шесть раз в неделю. Но упорство и дисциплина принесли свои плоды. Ее учительница, сама в прошлом балерина, посоветовала ей подать заявку на учебу в школе балета при Большом театре в Москве — самой престижной школе танца в мире. Они записали 15-минутное выступление девушки и отправили его в Россию.

Две недели назад Рейчел узнала, что ее приняли. Сейчас она занимается получением российской визы и планирует отправиться в Москву в конце августа. Целый год она будет жить в общежитии наравне с другими начинающими балеринами и заниматься по жесткой программе, после которой студенты становятся звездами мирового балета, пишет газета.

За последние 100 лет лишь очень немногим британским танцорам и танцовщицам удалось получить место в знаменитой школе балета. Всего трем из них удалось завершить там учебу. Чем же так примечательна эта школа при Большом? Частично это вопрос престижа.

Неудивительно, что режим занятий может вселить страх в неокрепшие детские души: ранний подъем, многочасовые занятия танцами, уроки гимнастики, уроки актерского мастерства. При этом все занятия проходят на русском языке.

Если Рейчел удастся успешно завершить учебный год, ее пригласят продолжить занятия еще на три года. За это время ей нужно будет выучить русский язык (она уже приступила к познанию азов с частным репетитором).

Обучение в балетной школе при Большом театре недешево обойдется родителям Рейчел. За первый год необходимо будет заплатить 17 тыс. фунтов (21.5 тыс. долларов). А дальше будет еще дороже.

По словам отца девушки, приходится чем-то жертвовать ради будущего дочери. Например, семья ездит на старом автомобиле, а отдых проводит в Британии. Но они готовы приносить такие жертвы ради будущего своей дочери, мечта которой — танцевать в труппе Большого театра, пишет газета.