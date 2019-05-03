Избрание Зеленского президентом демонстрирует политику абсурда

Недавнее избрание президентом Украины комика Владимира Зеленского демонстрирует политику абсурда и поднимает непростые вопросы, пишет в Financial Times обозреватель Фредерик Студеманн.

"Я бы никогда не придумал такую историю, — цитирует автор писателя Андрея Куркова. — Я бы не поверил, что это возможно". "Мы обсуждали прошедшие президентские выборы на Украине, которые даже по меркам бурной политической культуры страны были сенсационными. В итоге комедийный актер Владимир Зеленский, сыгравший недовольного рядового гражданина, ставшего президентом, повторил это в жизни", — пишет автор статьи в FT.

Зеленский будет приведен к присяге в качестве главы Украины в течение следующего месяца. "Это похоже на плохую телевизионную историю, — цитирует Куркова FT. — Это крайне сюрреалистично". Известный писатель Курков прославился благодаря абсурдистским рассказам, наполненным черным юмором и едкой сатирой, о хаосе, творившемся в годы после получения Украиной независимости.

"Наши пути неоднократно пересекались еще в 2000-х годах в Киеве. На Украине в самом разгаре была демократическая оранжевая революция, которая пообещала уничтожить коррупцию и преступность. Чувствовался оптимистический настрой", — отмечает обозреватель Фредерик Студеманн.

С тех пор многое изменилось. Майданная революция 2014 года принесла еще более жестокие политические потрясения: Крым был аннексирован Россией; на востоке Украины правительственные силы воюют с поддерживаемыми Москвой сепаратистами; политический класс страны дискредитирован. Надежды на улучшение условий жизни сошли на нет. Все это стало плодотворной почвой для появления нового политического стиля и политика, даже если его удел — шоу-бизнес и комедии, пишет автор.

Победа Зеленского вызвала разную реакцию. Для некоторых его избрание отражает дух нашего времени, благодаря которому телевизионные и сценические личности, среди которых Дональд Трамп и Беппе Грилло, стали политическими тяжеловесами. Некоторые полагают, что победа Зеленского — это отсылка к старинной культурной традиции (от пушкинского Бориса Годунова до шекспировского короля Лира), когда мудрый шут официально мог говорить правду власть имущим, полагает Студеманн.

Более суровые судьи называют его избрание еще одним свидетельством по сути небезупречного статуса Украины — государства, которое порой все еще, как кажется, пытается доказать свою жизнеспособность, в котором годы после обретения независимости оказались наполнены политическим и экономическим хаосом, коррупцией и войной, считает обозреватель FT.

"Многие думают, что Украина — это просто посмешище", — приводит Студеманн слова некоего эксперта по России. Что может быть более явным доказательством этого, чем наделение комика президентскими полномочиями? Будет еще хуже, если Зеленский окажется марионеткой в руках олигархов и других неприглядных сил, поддержавших его кампанию.

Курков, которого цитирует Студеманн, выделяет две особенности. Во-первых, это странный пример слияния выдуманного мира с реальным, когда "политическую голограмму" выпустили в реальность; во-вторых, более знакомый феномен протестного голосования, особенно свойственный молодежи, понятен и, возможно, даже оправдан, пишет обозреватель.

Курков задается вопросом, не поддержали ли избиратели "президента из телевизора", приняв его сценарий за манифест. Если это так, то украинское общество "действительно больно", говорит он. Пока что он готов дать Зеленскому и соотечественникам возможность проявить себя с положительной стороны.

Есть первые признаки, что избранный президент понимает пределы своих возможностей и будет сотрудничать с опытными государственными деятелями, что поспособствует проведению взвешенных реформ. Но, с другой стороны, его сравнимое с трамповским пристрастие к социальным сетям, в которых он публикует свои монологи и рекламирует главные политические посты, указывает, что, возможно, привычного порядка вещей не будет, отмечает втор.

Националисты готовы объединяться, чтобы не допустить "европейский халифат"



Европа рискует превратиться в исламский халифат, если партии националистического толка не добьются успеха на предстоящих выборах в Европарламент, заявил накануне один из самых влиятельных политиков Италии Маттео Сальвини. Об этом пишет обозреватель Guardian Шон Уокер.

Сальвини, занимающий пост заместителя премьер-министра Италии и являющийся одним из лидеров партии "Лига Севера", пытается перед выборами сколотить коалицию из националистов и крайне правых. Он выступил с речью в Будапеште во время визита к своему идеологическому побратиму — премьеру Венгрии Виктору Орбану.

"Я не хочу оставлять нашим детям города с исламским халифатом и шариатскими законами, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить этого в Европе", — цитирует Guardian слова Сальвини, произнесенные на совместной с Орбаном пресс-конференции.

Орбан использует политическую платформу для продвижения националистических идей и неприятия миграции. Его горячо поддерживают политики ультраправого толка из Европы и не только.

Согласно опросам общественного мнения, ультраправые и националистические партии могут получить примерно четверть мест в европейском парламенте. Партия Орбана "Фидес" входит в правоцентристскую Европейскую народную партию, но ее членство там приостановлено. "Фидес" теперь может объединиться в новый блок с Сальвини и ультраправой партией Марин Ле Пен, полагает Уокер.

"Фидес" — главная партия в Венгрии. Согласно нескольким опросам, на грядущих в мае выборах она может получить больше половины голосов. Согласно опросам в Италии, партию Сальвини "Лига Севера" поддерживает 32% избирателей. Сальвини восхищается стеной, которую Венгрия возвела на границе с Сербией. Он считает, что она препятствует не "истинным беженцам", а экономическим мигрантам и террористам. "Мы останавливаем тех, кто прибывает в Венгрию и Италию, не спасаясь от войны", — цитирует издание итальянского политика.

Технология биопечати органов стала еще ближе



Благодаря развитию метода производства искусственных кровеносных сосудов мы еще на один шаг приблизились к появлению технологии, которая позволит "печатать" легкие и печень, пишет Times.

Технология трехмерной биопечати позволит производить органы для трансплантации благодаря смешиванию живых клеток с синтетическим материалом, сообщили исследователи.

Из-за нехватки донорских органов производство их альтернатив в лаборатории стало одним из самых интересных направлений биоинженерии. По сообщению национальной службы здравоохранения, в Британии ежедневно умирают три человека, не получив необходимые для жизни органы.

Ученые уже могут производить клетки для реплантации в большом количестве. Но гораздо сложнее сохранить их и заставить функционировать. Когда клетки собирают вместе, они быстро умирают. Чтобы этого не происходило, необходимо обеспечивать их питательными веществами и удалять отходы. Для этого требуются микроциркуляторные русла, которые отвечают за биологическую "водопроводную систему", пишет газета.

Пациенты с донорскими органами вынуждены затем всю жизнь принимать препараты, препятствующие их отторжению. Ученые надеются создать технологию, позволяющую "печатать" органы, в которых синтетический материал будет сочетаться с клетками человека, что позволит избежать отторжения, сообщает издание.