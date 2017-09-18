Британские предприниматели потребовали переходный период на Brexit

В документе, в частности, отмечается необходимость разработать правила, которые позволили бы в течение трех лет гарантированно сохранить рабочие места в Великобритании и странах Евросоюза.
Письмо, инициированное промышленной ассоциацией CBI, подписал, в частности телекоммуникационный гигант BT, на который работают более 1 млн человек по обе стороны Ла-Манша. Если разрыв с ЕС произойдет без конкретных договоренностей о том, как будут строиться отношения в дальнейшем, под угрозой окажутся рабочие места и финансовый рост, как в Великобритании, так и в ЕС, считают авторы письма.
Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лишь недавно озаботилось вопросом поддержки отечественных предпринимателей. Однако его позиция до сих пор не озвучена.
Как заявлялось ранее, Великобритания намерена в конце марта 2019 года выйти из ЕС вне зависимости от того удастся ли к этому времени достичь соглашения о будущих взаимоотношениях. В свою очередь Брюссель намерен только тогда обсуждать последующие отношения с Великобританией, когда британцы смогут дать исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся процедуры Brexit.
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