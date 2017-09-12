Палата общин британского парламента в ночь на вторник, 12 сентября, во втором чтении проголосовала в поддержку законопроекта о выходе из ЕС (European Union (Withdrawal) Bill), известного также как "закон об аннулировании" (Repeal Bill).
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Документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit, а также освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда.

Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз. Цель нового документа - гарантировать, что после выхода из состава ЕС страна будет обладать полностью функционирующей правовой системой.

Обсуждение затянулось

В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против - 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось за полночь.

Чтобы документ вступил в силу, необходимо, чтобы его еще одобрила Палата лордов, а также подписала королева Елизавета II. Против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.

Deutsche Welle
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