Британские медики: у трети пациентов с коронавирусом наблюдается опасный тромбоз

Тромбы, образующиеся в крови, могут быть виновниками многих смертей. Они возникают в результате серьезного воспаления легких, что является естественной реакцией организма на присутствие вируса.

При этом пациенты во всем мире страдают от многих осложнений, вызванных вирусом, которые могут стать причиной смерти.

В марте, когда пандемия коронавируса стремительно набирала ход по всему миру, врачи стали отмечать заметно участившиеся случаи тромбоза.

Среди других неприятных открытий - сотни микротромбов в легких некоторых пациентов, больных коронавирусом.

Вирус также вызывает тромбоз глубоких вен, который, как правило, поражает ноги. Когда тромбы отрываются, они двигаются к легким, закупоривая сосуды, что крайне опасно для жизни.

Большая проблема

Художник Брайан МакКлюр поступил в больницу в апреле с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусом. Однако вскоре после сканирования выяснилось, что над его жизнью нависла еще большая угроза.

"Я отправился на рентген легких, и тут выяснилось, что у меня в легких тромбы. Мне сказали, что это очень опасно, - рассказывает Брайан. - Вот тогда-то я и начал по-настоящему волноваться. Я понял, что если мне не станет лучше, это будет большая беда".

К счастью, Брайан уже приходит в себя дома.

"В последние недели поступало очень много информации, и стало очевидно, что тромбоз является большой проблемой, - говорит профессор больницы при Королевском колледже Лондона Рупен Ария. - Особенно это касается находящихся в тяжелом состоянии больних коронавирусом, ведь последние исследования показывают, что почти половина таких больных страдает от легочной эмболии, или кровяных сгустков в легких".

Профессор Ария полагает, что число серьезно больных коронавирусом пациентов, у которых образуются тромбы, значительно выше, чем 30%, о которых говорят официальные данные по Европе.

Группа ученых под его руководством в больничных условиях исследует, как коронавирус изменяет кровь пациентов, делая ее более густой. А густеющая кровь ведет к образованию тромбов.

Такие изменения в крови происходят в результате сильного воспаления легких, которое является реакцией организма на на вирус.

"У тяжелобольных пациентов мы наблюдаем выброс в кровь химических веществ, которые активируют образование тромбов", - поясняет профессор Ария.

А это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния больных.

По словам специалиста по тромбозам профессора Беверли Хант, густая кровь опасна не только тем, что ведет к образованию тромбов - она также повышает опасность сердечных приступов и инсультов.

"И да, густая кровь приводит к повышению показателей смертности", - говорит профессор Хант.

Испытания средств, разжижающих кровь

Ко всем этим проблемам добавляется то, что применяемые сегодня средства для разжижения крови не всегда работают. А значительное повышение их дозы способно привести к кровоточению, которое может оказаться смертельным.

Как говорит профессор Ария, необходимо соблюдать тонкое равновесие между лечением тромбоза и провоцированием кровотечения.

К счастью, медики всего мира объединились сейчас в поиске наиболее безопасного и эффективного метода лечения тромбоза, вызываемого вирусом.

Уже ведутся клинические испытания оптимальной дозы медикаментов, разжижающих кровь, которую можно будет применять повсеместно.

Тем не менее, некоторые специалисты полагают, что проблему можно решить иным способом: найти возможность снижать острое воспаление легких, которое и приводит к возникновению тромбов.