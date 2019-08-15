Нынешнее правительство Великобритании не имеет полномочий на выход страны из состава Евросоюза ("Брекзит") без соглашения с Брюсселем. Об этом заявил в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам парламента Соединенного Королевства, опубликованном в среду, 14 августа, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию.
В частности, Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру королевства Борису Джонсону. Если депутаты выразят Джонсону недоверие и Корбина назначат главой британского правительства на "строго ограниченный период", он намерен провести всеобщие выборы и добиться повторного референдума о выходе страны из состава ЕС.
Кроме того, лидер оппозиции хочет обеспечить необходимое продление срока действия статьи 50-й Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС. Следует "разрешить народу определять будущее нашей страны", подчеркнул Джереми Корбин в своем послании.
Новый британский премьер - сторонник "Брекзита"
Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон 24 июля стал новым премьер-министром Великобритании. Преемник Терезы Мэй - убежденный сторонник "Брекзита", даже без заключения соглашения с Брюсселем. Готовность нового премьера к жесткому "Брекзиту" еще до его назначения спровоцировала целую волну отставок членов правительства.
В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. Причиной этого шага она назвала неразрешимые разногласия с парламентом о планах выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин трижды отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.
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