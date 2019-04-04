Депутаты пришли к выводу, что с высокой долей вероятности сохранить ДРСМД не удастся, поскольку Россия отказывается вернуться к выполнению условий соглашения. Следовательно, НАТО необходимо найти способ "ответить на действия Москвы так, чтобы это отвечало приоритетам стран-членов альянса".

Депутаты также настойчиво рекомендуют партнерам публично представить на заседании Совета Безопасности ООН доказательства того, что Россия вновь ввела в строй ракеты, которые НАТО классифицировала как нарушающие ДРСМД.

"Британия не являлась частью договора, но, как и все другие члены НАТО, мы должны рассмотреть последствия введения Россией в строй ракет, имеющих целью угрожать западной Европе и нарушить связь между США и другими членами НАТО в случае кризиса", — заявил председатель комитета по обороне Джулиан Льюис.

В чем суть обвинений?



В докладе упоминается ранее озвученный США тезис о том, что Россия разработала ракету 9M729 для комплекса "Искандер М", дальность действия которой превышает установленное договором ограничение в 500 километров.

"Очевидно, что последние 20 лет недовольство России обязательствами по ДРСМД нарастало. По всей видимости, нынешняя руководящая верхушка России придерживается мнения, что вступление СССР в договор, обязательства по которому Россия унаследовала, было ошибкой", — говорится в документе.

По мнению составителей доклада, нарушение ДРСМД стыкуется с положениями военной доктрины России. Специалисты, консультировавшие депутатов, отметили, что у Москвы есть концепция "эскалировать конфликт, чтобы победить".

Суть сценария, по мнению авторов доклада, состоит в том, чтобы первыми нанести ограниченный ядерный удар по силам НАТО в случае военного столкновения, чтобы остановить конфликт на условиях, выгодных для России. Авторы доклада утверждают, что российские военные уже отрабатывают подобные сценарии на учениях.

Россия все выдвигавшиеся ранее обвинения отрицает и в свою очередь обвиняет США в нарушении условий договора.

Комитет по обороне британского парламента не исключает возможности подписания с Россией новых договоров о контроле над вооружениями. "Однако прошлый опыт подсказывает, что нельзя надеяться на исполнение условий соглашений без строгих и постоянно действующих механизмов контроля", — говорится в докладе депутатов.

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"В случае с ДРСМД режим инспекций был ограниченным по времени и завершился в 2001 году. Считается, что Россия стала нарушать условия соглашения через несколько лет после этого", — отмечается в документе.

Депутаты призвали НАТО дать "жесткий ответ" действиям Москвы.

Что такое ДРСМД?



- Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный США и СССР в 1987 году, запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия;

- Беспокойство США вызывало размещение системы ракет SS-20, и в ответ Америка разместила ракеты "Першинг" и крылатые ракеты в Европе, вызвав масштабные акции протеста;

- К 1991 году около 2700 ракет было уничтожено;

- В мае 2007 года министр обороны России Сергей Иванов заявил, что "договор более не является эффективным, так как появились десятки государств, которые имеют такие ракеты". В том же году Владимир Путин заявил о необходимости сделать договор о РСМД многосторонним, однако тогда администрация Барака Обамы не проявила интереса к инициативе Москвы;

- В 2002 году США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны.