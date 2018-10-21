Британские чиновники готовятся ко "всем возможным вариантам", включая второй референдум по Brexit

"Государственные служащие должны готовиться к любому повороту событий, учитывая ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра. Это их работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума", - рассказал источник издания в британском министерстве по вопросам Brexit.
Британский кабмин ранее исключил проведение второго референдума по Brexit, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа.
При этом, однако, правительство меньшинства премьер-министра Терезы Мэй опирается в Палате общин на поддержку 10 депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поэтому внутрипартийные склоки в стане тори между сторонниками и противниками жесткого сценария Brexit могут помешать принятию потенциальной сделки с Брюсселем, если она в итоге будет достигнута.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.
Сам Brexit должен произойти 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Напомним, накануне в Лондоне состоялась массовая акция протеста с требованием провести референдум об окончательном договоре по выходу из Евросоюза. Участники марша, организованного общественной кампанией "Глас народа" (People's Vote) и возглавляемого в основном молодежью, собрались вокруг здания британского парламента, чтобы выразить свои требования.
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