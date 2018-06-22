Трамп поможет Путину расколоть Запад?

Times публикует статью своего обозревателя Эдварда Лукаса в которой тот пишет, что у Владимира Путина появится отличный шанс ослабить позиции Запада, когда в июле он встретится с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Лукаса, британские разведчики очень хотели бы узнать, что именно собирается делать на этом саммите российский президент.

Если им повезет, то они могли бы обнаружить нечто вроде подобного доклада:

"От аналитического отдела президентской администрации. Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте напомнить вам о лучшем возможном подходе к президенту Трампу — с учетом того, что мы хотим нейтрализовать НАТО.

Начните с безмерной похвалы его руководству, в результате которого были восстановлены связи между США и Россией на самом высшем уровне, и сравните это с отсутствием каких-либо подвижек в этом направлении при его предшественнике. Президент Трамп может слушать критику в адрес Барака Обамы бесконечно, так что регулярно критикуйте того во время встречи.

Всем известно, что американский лидер относится к НАТО скептически — соответственно, начните со слов сожаления, что американскому налогоплательщику приходится нести на своих плечах бремя защиты европейских союзников, которые не выражают никакой благодарности Америке и относятся к ней враждебно.

Попутно упомяните торговые дефициты и тот факт, что европейцы тратят очень много денег на программы социальной поддержки. Само собой, связывать эти два вопроса бессмысленно, с точки зрения экономики, но это заденет американского президента за живое.

Отметьте, что американские базы в Европе обходятся США в копеечку и что, может быть, было бы лучше тратить эти деньги на базы в самих США. Затем следует отметить, что Россия тоже несет тяжелую и несправедливую финансовую ношу. Это приведет нас к вопросу о санкциях.

Заметьте, что санкции отрицательно сказываются на прибыли американских компаний, рабочих местах и налогах. С 2013 года экспорт американских товаров в Россию сократился вдвое. Тут можно было бы сказать президенту, что страны Европы не присоединились к санкционным мерам Вашингтона, так что США опять же несут все это бремя сами.

Это, само собой, неправда, но президент Трамп этого не заметит. Не стоит ожидать немедленного прогресса: президент не может сам отменить санкции, но он может их подорвать, постоянно называя их бессмысленными. Все это подготовит президента Трампа к разговору по гораздо более важной теме — безопасности.

К сожалению, за последние 500 дней его администрация занимала твердую позицию по отношению к России. США продали летальное оружие Украине и укрепили свое военное присутствие в интересующих нас странах — Польше и государствах Балтии.

Нашим приоритетом остается противостояние этой эскалации. Предложите ему заморозить все военные учения (назовите их военными игрищами) по обе стороны границы между Россией и НАТО.

Объясните, что эти "игры" обходятся весьма недешево, а кроме того, несут риск перерасти в настоящий конфликт. Все это неправда, но даже если Трамп лишь вслух поддержит подобную идею, это будет огромным достижением для нашей стороны.

Способность НАТО оборонять свои страны, расположенные вдоль нашей границы, и так уже оставляет желать лучшего. Им нужно больше, а не меньше учений. Более того, если США перестанут принимать участие в этих учениях, то это подорвет боевой дух и оборонную подготовку членов НАТО. Теоретически они могут продолжить проводить учения и без США, но результаты будут смехотворными, а кроме того, это лишь подчеркнет отсутствие американской поддержки.

Наше предложение должно выглядеть привлекательным. Мы также можем заморозить учения близ границы — и проводить их в каких-то других российских регионах. Именно поэтому стоит предложить Трампу убедить своих европейских союзников — в первую очередь Великобританию и Германию — также отвести свои войска от нашей границы.

Даже сама идея внести раскол в ряды НАТО — это то, что мы сможем использовать себе на руку. Кроме того, поскольку мы можем с легкостью перебрасывать значительный военный контингент на большие дистанции, мы можем легко обещать отвести их далеко от границы.

Мы можем вернуться к границе в течение нескольких часов. НАТО на это понадобятся недели. Если покажется, что президент не против этой идеи, возобновите похвалы в его адрес.

Он и так считает, что ему удалось разрешить все связанные с Северной Кореей проблемы лишь благодаря своей силе воли и своему интеллекту. Теперь он может стать человеком, который предотвратил начало Третьей мировой войны.

Тут можно было бы напомнить об Украине. Подчеркните уровень коррупции в этой стране и слабость ее правительства, а затем похвалите Трампа за то, что он поднял эти проблемы на встрече "Большой семерки".

Спросите его, зачем Америке быть на стороне слабой страны, когда он может дружить со страной сильной. Подчеркните, что население России втрое больше, чем на Украине, а территория — в 30 раз.

Посмейтесь над "Большой семеркой", назвав ее провальным проектом, и предложите новый формат — саммиты лидеров США, России и Китая — нового международного форума, скажем, "Большой тройки". Это одновременно подорвет репутацию США как лидера демократических стран и поможет создать новый международный порядок, основанный не на правилах и праве, а на силе.

Учитывая глубокие разногласия между Китаем и США, Россия сможет запросить большую цену от обеих стран ради создания этого нового форума. Наша главная цель на июльском саммите остается той же, что и в нашей внешней политике в целом: укрепить порочный круг, в котором страны Запада будут все меньше и меньше доверять друг другу, усиливая раскол в своих рядах.

Мы уже достигли невероятных успехов в этом направлении — успехов, о которых мы даже не могли мечтать, и мы уверены, что результаты саммита будут положительными", — заканчивает Эдвард Лукас фиктивный доклад "аналитического отдела президентской администрации".

Репутация Америки пошатнулась

Financial Times публикует статью своего обозревателя Эдварда Люса в которой тот пишет, что президент Трамп возрождает антиамериканские настроения среди молодого поколения по всему миру.

От Оттавы до Веллингтона из-за каждого очередного поступка администрации Трампа все чаще звучит критика в адрес США. Большая ее часть связана с недовольством лично Трампом — и после его ухода из политики антиамериканизм в других стран может несколько утихнуть.

Предыдущие волны неприязни по отношению к США были связаны с международной политикой американских президентов. В 1980-е годы Рональд Рейган был чрезвычайно непопулярен в Европе, но после падения Берлинской стены антиамериканские настроения поутихли. Они вновь поднялись при президентстве Джорджа Буша-младшего — и утихли после избрания президента Обамы.

Но сейчас все гораздо сложнее. Предыдущие периоды антиамериканских настроений были либо связаны с развязанными войнами (например, во Вьетнаме или Ираке), либо с угрозой возможной войны.

Но Дональд Трамп не начал ни одной войны. Более того, он был избран частично благодаря своим обещанием не начинать их. Но как только он пришел к власти, международная репутация Америки резко упала.

Мало кто из иностранцев сейчас считает избрание Трампа исключительным случаем. Многие дипломаты убеждены, что Трамп будет переизбран на второй срок. Но, отмечает Эдвард Люс, в предыдущие периоды люди не забывали и о положительных чертах Америки. Что если это больше не так?

Да, земной шар будет вертеться и дальше. Но поколение европейцев, которые еще помнят о плане Маршалла, поставившем на ноги Европу после Второй мировой войны, понемногу уходит со сцены.

Одновременно с этим все больше людей по всему миру ассоциируют не США, а Китай со строительством электростанций или дорог. Си Цзиньпин пользуется большим доверием в Германии, чем Дональд Трамп.

Да, вера в положительное влияние Китая может оказаться ошибочной, но не стоит забывать один простой факт. До недавнего времени число игроков глобальных элит, получивших образование в США, превышало число тех, кто учился в Кембридже, Сорбонне или Москве.

Если США будут и дальше отказываться пускать к себе в страну даже образованных иммигрантов и специалистов, то антиамериканские настроения останутся и после ухода Трампа со сцены, пишет Эдвард Люс в Financial Times.

Экстремисты впечатлены Солсбери

Daily Telegraph пишет, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери продемонстрировало всем джихадистам эффективность нападений с применением ядовитых веществ. Это слова бывшего активиста "Аль-Каиды" Аймен Дина, который позже был завербован британской разведкой. Аймен Дин говорит, что за последние несколько месяцев было обнаружено уже несколько планов террористов, предусматривающих применение химического оружия.

Дин, сам бывший джихадист, в 1990-е годы принимал участие в попытках разработать химическое оружие. По его словам, провал так называемого "Исламского государства" (запрещено в России, как и "Аль-Каида") может вынудить экстремистов вернуться к этой идее.

Тот факт, что нападение на Скрипалей в Солсбери получило столь много внимания прессы и общества, а также то, что применение нервно-паралитического вещества так сильно осложнило жизнь жителей Солсбери, указывает экстремистам, что химические вещества могут быть эффективным оружием для достижения их целей.

По словам Аймена Дина, к концу 90-х годов джихадисты стали предпочитать взрывчатые вещества. Но, отмечает он, лишь на прошлой неделе полиция в Германии заявила, что в Кельне был арестован 29-летний человек, который обвиняется в производстве рицина.

В Австралии два мужчины были арестованы и ожидают суда по обвинению в подготовке нападения в общественном транспорте с применением сероводорода. Это означает, что джихадисты вновь подумывают о химическом оружии, резюмирует Daily Telegraph.