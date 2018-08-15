По данным полиции, водителем автомобиля, который давил пешеходов и велосипедистов, был 29-летний гражданин Великобритании. Он был арестован на месте ДТП вооруженными сотрудниками полиции по подозрению в подготовке террористического акта. Задержанного доставили в полицейский участок, сообщает официальный сайт Скотланд-Ярда. Оружия при нем не нашли.

По видеозаписям установлено, что в 7:37 14 августа водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta двигался по Парламент-сквер и свернул вправо в сторону Вестминстерского аббатства. Когда с ним поравнялась ехавшая мимо карета скорой помощи с включенными проблесковыми маячками, злоумышленник резко вывернул руль влево и на полном ходу начал сбивать попадавшихся ему на пути велосипедистов и пешеходов. Переехав через бордюр, который разделяет проезжую часть, он устремился в сторону Палаты лордов британского парламента. Автомобиль проехал между двумя рядами железобетонных блоков и врезался в шлагбаум.

Капот машины сильно деформировался, после чего она задымилась. В этот момент на место происшествия подоспели вооруженные сотрудники полиции, которые первые секунды не решались подходить к автомобилю, опасаясь возможного взрыва. Убедившись, что опасности нет, они достали из машины чернокожего мужчину и надели на него наручники.

Двух пострадавших - мужчину и женщину, - госпитализировали с легкими травмами, а позднее выписали из больницы. Третьему пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте.

Власти не спешат объявлять произошедшее терактом, хотя такая версия наиболее вероятна. "Его (наезд на людей. - Прим. NEWSru.com) только считают террористическим инцидентом на данный момент, и мы пока еще полностью этого не подтвердили", - сказал замглавы британского МВД Бен Уоллес.

Он также сообщил, что водитель автомашины, совершившей наезд, номинально является британцем, хотя и не уроженцем Соединенного Королевства. "Он подданный Великобритании. Изначально он прибыл из другой страны", - пояснил замминистра.

Подозреваемый проживал в Центральной Англии, а автомобиль, за рулем которого он находился, зарегистрирован в Ноттингеме.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне, передает "Интерфакс". "Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", - заявила Мэй.

Она также поблагодарила сотрудников экстренных служб. "Я хочу похвалить сотрудников наших экстренных служб, которые настолько оперативно прибыли на место происшествия, за храбрость. Страна выражает огромную благодарность за их спокойствие и профессионализм", - отметила Мэй.

Представитель канцелярии главы правительства заявил, что с начала 2018 года британским спецслужбам удалось предотвратить 17 готовящихся террористических атак.

По словам представителя Даунинг-стрит, на данный момент в британских органах безопасности проводится 676 контртеррористических расследований.