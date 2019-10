Британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах

Две британские оппозиционные партии поставили условие, при котором они готовы помочь премьер-министру Борису Джонсону провести через парламент его план о проведении досрочных выборов. Об этом лидеры Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд и партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон сообщили в письме, направленном главе Европейского совета Дональду Туску вечером в субботу, 26 октября.

SNP say they’ll work with Lib Dems to back a Bill making 9 Dec general election possible

They first want EU to confirm #Brexit extension to end Jan @IanBlackfordMP and @joswinson have written to @eucopresident to request pic.twitter.com/w4DSeS24nS