Британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах

Две британские оппозиционные партии поставили условие, при котором они готовы помочь премьер-министру Борису Джонсону провести через парламент его план о проведении досрочных выборов. Об этом лидеры Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд и партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон сообщили в письме, направленном главе Европейского совета Дональду Туску вечером в субботу, 26 октября.
SNP say they’ll work with Lib Dems to back a Bill making 9 Dec general election possible
They first want EU to confirm #Brexit extension to end Jan @IanBlackfordMP and @joswinson have written to @eucopresident to request pic.twitter.com/w4DSeS24nS— Glenn Campbell (@GlennBBC) 26 октября 2019 г.
Блэкфорд и Суинсон заявили, что смогут поддержать предложение Джонсона только в том случае, если Евросоюз согласится продлить срок "Брекзита" до 31 января или более поздней даты. После переноса срока "мы, оппозиция, сможем работать вместе, чтобы обеспечить выборы, которые дадут гражданам возможность решить, какие следующие шаги должна предпринять Великобритания", говорится далее в письме.
Лидеры SNP и либералов отмечают, что в принципе не приемлют идею новых выборов, но вместе с тем считают, что их проведение может стать "выходом из тупиковой ситуации". Председатель другой оппозиционной силы - Лейбористской партии - Джереми Корбин также сдержанно отреагировал на предложение о досрочных выборах, отметив, что сначала надо дождаться продления срока для выхода Великобритании из ЕС.
Ранее глава Евросовета Туск призвал страны Евросоюза одобрить перенос срока "Брекзита", ранее запланированного на 31 октября, чтобы избежать возможных проблем.
Джонсон резко раскритиковал парламент
Голосование по предложению Джонсона назначить новые выборы на 12 декабря запланировано в парламенте на 28 октября. Чтобы получить необходимое большинство голосов в две трети, Консервативной партии премьера понадобится помощь оппозиции. По мнению Джонсона, перевыборы позволят получить больше времени на изучение нового соглашения по "Брекзиту", которое он согласовал с Брюсселем.
Накануне голосования глава правительства резко раскритиковал работу парламента, заявив, что тот на протяжении более трех лет "неизменно говорил стране, чего он не хочет, но ни разу не захотел или не смог сказать, чего он хочет". Это мешает Великобритании "двигаться дальше и делать то, что необходимо для окончательной реализации "Брекзита", приводит слова Джонсона газета Sunday Express.
Британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах
В письме главе Евросовета лидеры Шотландской...
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