Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить жесткий Brexit без одобрения законодателей. Документ также предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября, а если это не получится, то премьер-министр должен попросить Брюссель об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Этот закон был принят сначала нижней палатой британского парламента 4 сентября, что стало возможным благодаря демаршу ряда депутатов Консервативной партии, которых вследствие этого исключили из партии. Спустя два дня документ одобрила и Палата лордов.
Между тем в понедельник об уходе со своего поста сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу. Он собирается сделать это либо на следующих всеобщих выборах, либо 31 октября, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Беркоу был спикером с 2009 года, в последние годы сторонники Brexit критиковали его за недостаточную беспристрастность.
Также 9 сентября парламент должен отправиться в пятинедельные принудительные каникулы, которые, по мнению экспертов, должны были помочь Борису Джонсону осуществить жесткий Brexit. Однако парламент предпринял ряд шаг, существенно усложнивших этот шаг для Джонсона.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран — членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.
КГБ Южной Осетии через Facebook обнародовал секретный план "гибридной войны" Грузии и закрыл границу
Комитет госбезопасности ( КГБ ) Южной Осетии...
Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности вейпинга
В США растет число легочных расстройств, причиной...
США в 2017 году вывезли из России шпиона, вероятно работавшего в Администрации президента (2)
В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (66)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах
Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI
Единым днём голосования в России завершился...
В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия
Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...