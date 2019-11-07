Британская королева отказалась впредь приобретать одежду с натуральным мехом

Королева Великобритании Елизавета Вторая отказалась впредь приобретать новую одежду из натурального меха. Об этом представитель Букингемского дворца сообщил в среду, 6 ноября, уточнив, что королевской семье не придется избавляться от части имеющейся меховой одежды. Елизавета Вторая продолжит носить существующие в ее гардеробе изделия из меха, подчеркнули в Букингемском дворце.

"Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду", королева будет надевать одежду из искусственного меха, пишет личная портная королевы Анджела Келли в своей новой книге.

Активисты - защитников животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы "соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов", заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

По словам активистов, искусственный мех не только "лучше для окружающей среды", но также "избавляет животных от жалкой жизни и болезненной смерти". По оценке PETA, около 100 млн животных в год убивают ради меха. А в британском отделении организации Humane Society International расценили решение Елизаветы Второй как возможный сигнал того, что одежда из натурального меха больше не считается модной.

Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.