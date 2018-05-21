Известно, что Абрамович отсутствовал на субботнем финальном матче Кубка Англии по футболу, в ходе которого принадлежащий ему клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Он также не присутствовал на даче показаний в ходе судебного разбирательства в Лондоне между двумя другими российскими олигархами - Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным.

Как передает корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд, личный Боинг-767 Романа Абрамовича последний раз вылетал из Великобритании 1 апреля и с тех пор побывал в Москве, Нью-Йорке, Монако и Швейцарии, но судя по всему не возвращался в Британию.

В ходе судебных слушаний по иску Дерипаски к Потанину на минувшей неделе Давид Давидович, глава инвестиционной компании Абрамовича Millhouse, заявил, что Абрамович находится в Швейцарии, где готовится к даче показаний в рамках другого судебного разбирательства, сообщает Financial Times.

Как сообщили Би-би-си источники в окружении олигарха, его виза закончилась в конце апреля, а новую он до сих пор не получил. Абрамович не в первый раз продлевает визу, но в этот раз произошла задержка, об отказе в визе речь не идет, уточнили в окружении Абрамовича.

Как говорится на сайте правительства, виза инвестора в первый раз выдается на срок три года и четыре месяца, затем может продлеваться на два года. Срок рассмотрения обращения - до трех недель.

Официальный представитель бизнесмена Джон Манн отказался от комментариев.

В британском министерстве внутренних дел от комментариев также отказались. В ответ на запрос Би-би-си заместитель министра по вопросам безопасности Бен Уоллес выпустил письменное заявление: "Мы рутинно не комментируем индивидуальные случаи".

В конце марта стало известно, что Британия намерена пересмотреть государственную программу, по которой британские визы выдавались инвесторам.

Об этом заговорили еще в феврале, но заявление премьер-министра Терезы Мэй прозвучало 28 марта.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 богатых россиян. Приезжающий в Британию инвестор в рамках программы должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, позже сумму увеличили до двух миллионов.

Роман Абрамович занимает 13-е место в списке самых богатых жителей Великобритании по версии Sunday Times. Издание оценило его состояние в 9,3 млрд фунтов стерлингов (12,6 млрд долларов).

В прессе сообщалось о том, что в 2016 году Абрамович обращался за видом на жительство в Швейцарии, однако в конечном итоге отозвал свое ходатайство.

Financial Times сообщает также, что в январе 2018 года правительство острова Джерси - зависимой территории британской короны в проливе Ла-Манш, не входящей формально в состав Соединенного Королевства, - предлагало Абрамовичу вид на жительство с низким уровнем налогообложения. Источник газеты рассказал, что россиянин не воспользовался этим предложением.