Британия заподозрила Иран в кибератаке на электронную почту парламента

Атака произошла 23 июня этого года. В ее ходе хакеры попытались подобрать пароли к 9 тысячам адресов.

По данным британских спецслужб, до 30 учетных записей электронной почты были взломаны, а атака координировалась из Ирана.

Мотив взлома остается неясным. Также до сих пор не известно, какое применение нашли хакеры добытой информации.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры, июньское нападение не относилось к числу особенно сложных и продуманных, однако его следует считать признаком того, что Иран становится более агрессивным в сфере кибиршпионажа.

"Неясно, какой мотив был у Ирана", - сказал Корера в эфире новостной радиопередачи Би-би-си Radio 4 в субботу 15 октября.

"Возможно, они просто исследовали сеть, в которую проникли, чтобы узнать, что в ней есть", - предположил эксперт.

Вскоре после атак директор цифровой службы британского парламента Роб Грейг заявил, что "больше всего они напоминали деятельность государства, чем что-либо другое".

Первоначально вину за атаку на парламентскую почту возложили на Россию по следам ее предполагаемого вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

В последние годы все большее число стран "стремится похитить политическую или личную информацию", подчеркнул наш корреспондент.

"Натянутый канат"

Эта кибератака считается первой попыткой Ирана проникнуть в государственные системы связи Великобритании.

Она пришлась на тот момент, когда отношения между двумя странами находились в подвешенном состоянии.

В пятницу, 14 октября, Лондон дал понять, что будет и далее соблюдать многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана, от которого намерен отказаться президент Трамп.

"Нам надо и дальше следовать этому соглашению - оно было большим успехом британской дипломатии, - заявил на пресс-брифинге министр иностранных дел Борис Джонсон. - Эта договоренность по-прежнему в силе, и это хорошо".

Отношения между США и их европейскими союзниками дали "большую трещину" в вопросе отношений с Ираном, считает эксперт по Ближнему Востоку из британского исследовательского центра Чатэм Хаус Санам Вакил.

Мотив взлома остается неясным. Также до сих пор не известно, какое применение нашли хакеры добытой информации.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры, июньское нападение не относилось к числу особенно сложных и продуманных, однако его следует считать признаком того, что Иран становится более агрессивным в сфере кибиршпионажа.

"Неясно, какой мотив был у Ирана", - сказал Корера в эфире новостной радиопередачи Би-би-си Radio 4 в субботу 15 октября.

"Возможно, они просто исследовали сеть, в которую проникли, чтобы узнать, что в ней есть", - предположил эксперт.

Вскоре после атак директор цифровой службы британского парламента Роб Грейг заявил, что "больше всего они напоминали деятельность государства, чем что-либо другое".

Первоначально вину за атаку на парламентскую почту возложили на Россию по следам ее предполагаемого вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

В последние годы все большее число стран "стремится похитить политическую или личную информацию", подчеркнул наш корреспондент.

"Натянутый канат"

Эта кибератака считается первой попыткой Ирана проникнуть в государственные системы связи Великобритании.

Она пришлась на тот момент, когда отношения между двумя странами находились в подвешенном состоянии.

В пятницу, 14 октября, Лондон дал понять, что будет и далее соблюдать многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана, от которого намерен отказаться президент Трамп.

"Нам надо и дальше следовать этому соглашению - оно было большим успехом британской дипломатии, - заявил на пресс-брифинге министр иностранных дел Борис Джонсон. - Эта договоренность по-прежнему в силе, и это хорошо".

Отношения между США и их европейскими союзниками дали "большую трещину" в вопросе отношений с Ираном, считает эксперт по Ближнему Востоку из британского исследовательского центра Чатэм Хаус Санам Вакил.