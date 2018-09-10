Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию.
Skripalių apnuodijimu kaltinami du rusai
© AFP / Scanpix

Министр отметил, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти". Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".

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Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей 5 сентября. В Лондоне полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. По данным британских спецслужб, они оба являются офицерами ГРУ.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом типа "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне. В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. Москва категорически отвергает эти обвинения.

В конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес, которая скончалась 8 июля. Как позднее установили эксперты, они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

Deutsche Welle
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