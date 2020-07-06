Британия введет санкции против россиян, часть Испании вновь закрыта

Впервые Британия вводит международные санкции самостоятельно, раньше подобные шаги она предпринимала совместно с Евросоюзом, США или ООН.

"С сегодняшнего дня Великобритания получает новые полномочия, чтобы запретить лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, въезжать в Великобританию, направлять деньги в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - сказал Рааб.

Целые регионы Испании снова на карантине

Власти Галисии, региона на северо-западе Испании с населением 70 тысяч человек, вновь ввели строгий карантин после новой вспышки Covid-19. До следующей пятницы пересечение границ района Ла-Мариния-Сентраль внутри Галисии будет разрешено только в рабочих целях. Именно в этом районе зафиксированы 117 из 258 новых случаев в регионе. Собрания в количестве более 10 человек запрещены на всей территории региона, обязательно ношение масок в общественных местах. Власти Галисии считают, что эпицентром новой вспышки стали бары и рестораны, их график работы и число посетителей должны быть сокращены на 50% до особого распоряжения.

Днем ранее в режим локдауна вернулся один из регионов Каталонии. Испания - вторая наиболее пострадавшая от эпидемии коронавируса страна в Европе по числу заболевших (250,1 тыс. человек).

"Воздушные коридоры" для британцев

Британия смягчает меры в отношении поездок за границу. Ранее власти призывали воздерживаться от поездок, не имеющих жизненно важного значения. Теперь британцы могут не только лететь в отпуск, но и не должны соблюдать обязательный двухнедельный карантин по возвращении из ряда стран, в основном европейских. Договоренности о так называемых воздушных коридорах были достигнуты на минувшей неделе с 59 странами, но этот список, говорят британские власти, будет еще расширяться.

Лувр снова открыт

В понедельник после длительного перерыва открывается Лувр - один из самых знаменитых музеев мира. Вход возможен только по предварительной записи, посетители обязаны носить маски.