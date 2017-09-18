"После совершенного в прошлую пятницу нападения на станции "Парсонс-грин" полиция добилась значительных успехов в ходе операции, которая по-прежнему продолжается, - заявила Эмбер Радд. - В результате Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который занимается оценкой уровня опасности, грозящей Великобритании, решил понизить уровень угрозы с критической до серьезной".

Как объясняет корреспондент Би-би-си Доминик Кассиани, снижение уровня угрозы - важный показатель, так как его ни за что бы не стали менять, "если бы хоть у кого-то в структурах по борьбе с терроризмом были подозрения, что человек, заложивший взрывное устройство, или кто-либо из его сообщников могут находиться на свободе".

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, но 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Тогда же уровень террористической угрозы в стране был поднят с серьезного до критического, что означает непосредственную угрозу новых нападений. Ответственность за нападение позже взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в Британии, России и многих других странах.

Первый подозреваемый в рамках расследования взрыва на станции "Парсонс-грин" был задержан в субботу утром в порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию - в Кале и Дюнкерк. 18-летний мужчина был доставлен в одно из лондонских отделений полиции. После этого полиция провела обыски в городе Санбери под Лондоном, в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов, которые в течение 40 лет были приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев. Агентство PA приводит слова их приятельницы, рассказавшей, что не так давно у них жили 18-летний и 22-летний молодые люди.

В субботу вечером в районе Хаунслоу на западе Лондона был арестован второй молодой человек. Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться. Лондонский район Хаунслоу, где был арестован второй подозреваемый, находится в примерно в 6,5 км от Санбери.

Следствие также сосредоточено на тщательном изучении данных с камер наблюдения в лондонском метро, чтобы установить, кто именно оставил ведро со взрывчаткой в вагоне поезда и когда это было сделано.