Как отмечает издание, начиная с 10 лет, девочки в Великобритании становятся целью преступников, делающих незаконные фотографии под юбками ("Upskirting"). Как правило, нарушители используют мобильные телефоны или скрытые камеры, установленные в общественных местах.

Первоначально британское правительство отклонило жалобы граждан, утверждая, что существующего законодательства достаточно, но позже поддержало новый закон.

Кампания писательницы Джины Мартин началась в прошлом году после того, как двое мужчин сфотографировали белье Джины на фестивале в Лондоне. Кампанию поддержали многие парламентарии и знаменитости.