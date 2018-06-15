В соответствии с новым законом Великобритании апскертинг стал уголовным преступлением, сообщает Independent. Теперь за незаконную съемку под юбкой можно получить до двух лет тюрьмы.
© Shutterstock nuotr.

Как отмечает издание, начиная с 10 лет, девочки в Великобритании становятся целью преступников, делающих незаконные фотографии под юбками ("Upskirting"). Как правило, нарушители используют мобильные телефоны или скрытые камеры, установленные в общественных местах.

Первоначально британское правительство отклонило жалобы граждан, утверждая, что существующего законодательства достаточно, но позже поддержало новый закон.

Кампания писательницы Джины Мартин началась в прошлом году после того, как двое мужчин сфотографировали белье Джины на фестивале в Лондоне. Кампанию поддержали многие парламентарии и знаменитости.

Gazeta.ru
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