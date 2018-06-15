Как отмечает издание, начиная с 10 лет, девочки в Великобритании становятся целью преступников, делающих незаконные фотографии под юбками ("Upskirting"). Как правило, нарушители используют мобильные телефоны или скрытые камеры, установленные в общественных местах.
Первоначально британское правительство отклонило жалобы граждан, утверждая, что существующего законодательства достаточно, но позже поддержало новый закон.
Кампания писательницы Джины Мартин началась в прошлом году после того, как двое мужчин сфотографировали белье Джины на фестивале в Лондоне. Кампанию поддержали многие парламентарии и знаменитости.
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