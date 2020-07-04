Британия разрешила электросамокаты. Почему только сейчас

Закон, позволяющий ездить на электросамокатах по общественным дорогам и велодорожкам британских городов, вступил в силу в субботу. В нем есть оговорки - по улицам можно будет ездить только на прокатном самокатеи только с правами, и в определенных зонах, которые есть, впрочем, по всей Британии.

Правительство планировало разрешить самокаты в 2021 году. Однако сделать это решили одновременно с отменой карантина, чтобы хотя бы частично сохранить сокращение вредных выбросов от машин, которых после введения карантина стало гораздо меньше.

До сегодняшнего дня электросамокаты в Соединенном Королевстве были на полулегальном положении. Для тех, кто владеет самокатом, юридически ничего не меняется. Налоговое ведомство требует, чтобы все, что передвигается по британским дорогам, было промаркировано, пронумеровано и облагалось налогом. Добиться, чтобы таким образом регулировались самокаты, сложно. Из-за этого передвигаться на них можно только по частной территории и с разрешения ее владельца, то есть по улицам ездить нельзя.

Этот закон не изменился, но в Лондоне его соблюдают не все. На самокате часто ездят от дома до автобусной остановки и от метро до офиса. Но выезжают и на дороги. Первым и самым громким ДТП с самокатом была гибель телеведущей Эмили Хартридж. Летом прошлого года она врезалась в грузовик в районе Баттерси и скончалась.

Смерть Хартридж, а потом еще несколько смертей в ДТП с электроскутерами, вызвала волну призывов запретить их на дорогах, однако их продажи в Британии продолжают расти.

Во многих странах, включая Россию, похожая ситуация. Количество самокатов растет, законодательство не поспевает, и на владельцев скутеров многие жалуются.

Чем все закончится

В России и в Британии споры по поводу самокатов в ближайшее время, вероятно, выйдут в общественное пространство. В странах континентальной Европы, легализовавших электросамокаты достаточно давно, эти споры в последний раз обострились в конце прошлого года - вскоре после окончания лета и незадолго до пандемии Covid-19.

На континенте электросамокаты постепенно обрастают правилами. Это нормы, относящиеся, скорее, к здравому смыслу, - штрафы за езду по тротуару или без шлемов, возрастные ограничения, запрет на перевоз нескольких человек. В Италии, Испании и Франции такие нормы вступили в силу в октябре прошлого года, чаще всего по инициативе городских муниципалитетов.

В Британии весь этот опыт постарались учесть сразу. На дорогах разрешены только прокатные самокаты, большинство из которых в принципе не могут превысить установленную законом скорость. Разрешили их пока в рамках тестирования и только в ограниченных зонах. По итогам тестирования профильный комитет парламента решит, менять ли законодательство дальше, вероятно, на основе опросов.

В России сложнее. Впервые поправки в ПДД о сегвеях, электросамокатах и роликах стали обсуждать в 2016 году. В 2018-м статус средств индивидуальной мобильности обсудили в Мосгордуме, а в 2019-м минтранс разработал поправки в ПДД, в которых самокаты, моноколеса и остальной подобный транспорт юридически выделялся в отдельную категорию средств индивидуальной мобильности.

Но до вступления их в силу остается еще долго.

"Они должны быть подписаны премьер-министром, но процедура внесения изменений очень долгая, занимает от 3 до 5 лет. Все это связано не то чтобы с негибкостью наших законов, а с тем, что есть процедура согласования новых пунктов с Таможенным союзом", - объясняет Александр Осипов.

Российские правила при этом будут довольно либеральными - в них установлена максимальная скорость в 60 километров в час и нет норматива о шлемах. О последнем с минтрансом спорили в Совете Федерации, но в ведомстве сочли, что в шлемах ездить опаснее из-за того, что при столкновении они способствуют созданию крутящего момента, объясняет он.

Сам он оговаривается, что каких-то кардинальных изменений на дорогах от этих поправок ожидать не стоит, говорит Осипов. В отношении велосипедов в ПДД действуют правила, которые выполняются плохо, в основном из-за отсутствия инфраструктуры, говорит он.