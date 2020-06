Принимать у себя очередную встречу G7 и председательствовать на ней в нынешнем году предстоит Дональду Трампу.

30 мая американский президент предложил в связи с эпидемией Covid-19 перенести вашингтонский саммит "семерки" с конца июня на осень и пригласить на него, кроме постоянных участников, лидеров России, Австралии, Южной Кореи и Индии.

В ответ на это представитель Даунинг-стрит сообщил, что позиция Британии в отношении присутствия российского лидера на саммите G7, осталась без изменений. "Россия была удалена из G7 вслед за аннексией Крыма [в 2014 году] и с тех пор не продемонстрировала никаких перемен в своем поведении, которые могли бы оправдать ее возвращение, - сказал он. - Мы бы не поддержали ее возвращение в качестве члена этой группы".

При этом представитель Джонсона уточнил: "Нам необходимо изучить, что конкретно предлагают США. То, что страна, председательствующая в G7, приглашает других лидеров в качестве гостей - обычное явление".

В августе 2019 года, во время предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице Трамп уже обещал пригласить Путина на следующую встречу. При этом президент США предположил, что российский лидер "слишком горд", чтобы принять его предложение приехать в качестве гостя, а не полноправного участника.

Пресс-служба Кремля в понедельник сообщила о телефонном разговоре между Путиным и Трампом, в ходе которого президент США "проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея."

Германия отреагировала на новую инициативу Дональда Трампа сдержанно. "Мы ожидаем дальнейшей информации от США, которые являются стороной, принимающей мероприятие", - заявил в понедельник представитель правительства ФРГ.

Против возвращения России в "Большую семерку" высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Россия была исключена из "Большой семерки" после того как несколько лет назад вторглась в Крым, и ее продолжающееся неуважение и нарушение международных правил и норм - причина, по которой она остается вне "Большой семерки" и в будущем", - заявил Трюдо в понедельник на пресс-конференции.

Он отметил, что многие страны, у которых с Канадой не всегда отличные отношения, входят в "Большую двадцатку", но подчеркнул, что "Большая семерка" - это форум союзников.

"Большая семерка" всегда была местом для открытых разговоров между друзьями и союзниками, которых столь многое объединяет. Я надеюсь, так и будет продолжаться", - сказал Трюдо.

Неформальный клуб

Президент Франции Эммануэль Макрон пока не высказывался о нынешнем американском предложении, но в августе прошлого года говорил, что возвращение России в G7 без разрешения кризиса на Украине было бы "признанием слабости G7 и стратегической ошибкой для нас".

Дональд Трамп уже несколько раз выступал за возвращение России в "Большую семерку", однако против этого выступали лидеры других государств, входящих в объединение.

"Большая семерка" - неформальный клуб лидеров ведущих мировых экономик и демократий, созданный в 1975 году в составе США, Британии, Франции, Германии, Японии и Италии по инициативе французского президента Валери Жискар д'Эстэна. В 1976 году к нему присоединилась Канада, а в 1998 году - Россия.

До этого Михаил Горбачев (в июле 1991 года) и Борис Ельцин участвовали в его саммитах в качестве гостей.

G7 не является международной организацией, не имеет устава, критериев членства, штаб-квартиры, секретариата и даже вебсайта, однако ежегодные встречи ее лидеров считаются важной площадкой для свободного обмена мнениями.

Принятое в России название "Большая семерка" возникло вследствие ошибки перевода. Аббревиатура G7 расшифровывается не Great Seven, а Group of Seven ("Группа семи").

В 2014 году, когда Россия по очереди председательствовала в группе и должна была принимать у себя очередной саммит, остальные семь лидеров из-за состоявшейся неделей раньше аннексии Крыма отказались прибыть в Сочи и встретились без России в Брюсселе.

"Если они не хотят приезжать - ну и не надо", - отреагировал тогда Владимир Путин.

Российские официальные лица субботнюю инициативу Трампа пока не комментировали.