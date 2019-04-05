Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня 2019 года.
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В письме к лидерам ЕС Мэй предложила продлить срок выхода, чтобы за это время парламент смог согласовать соглашение о Brexit и выход не был "обвальным".

Великобритания должна покинуть Европейский союз 12 апреля. Условия выхода из ЕС и урегулирования дальнейших отношений до сих пор не утверждены британским парламентом.

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Тереза Мэй также заявила, что Британия будет стремиться покинуть ЕС до 23 мая — даты выборов в Европарламент.

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