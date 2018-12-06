Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.

Такая виза была у российского бизнесмена Романа Абрамовича, с продлением которой у него не так давно возникли трудности. В итоге он отозвал заявку на получение визы.

Чтобы получить эту визу, необходимо было инвестировать по меньшей мере 2 млн фунтов в экономику страны - как правило, это выражается в покупке государственных ценных бумаг или акций местных компаний в первые три месяца после переезда в Британию. Но программу начали критиковать из-за опасений, что ее используют для отмывания денег.

В правительстве пообещали, что "золотые визы" начнут выдавать вновь после того, как появится система проверки происхождения финансов.

В большей степени пострадают от этого решения российские олигархи, пишет Bloomberg. Британия уже давно была особенно привлекательной страной для богатых русских благодаря тому, что это безопасное место для ведения бизнеса, хранения капитала и обучения детей. Но приостановка программы указывает на то, что эта привлекательность будет увядать на фоне действий правительства в ответ на попытку отравления Сергея Скрипаля.

По информации Guardian, после инцидента в Солсбери британское правительство решило проверить право на нахождение в стране более 700 россиян.

"Мы не потерпим людей, которые не соблюдают правила и пытаются злоупотреблять системой, - заявила замминистра внутренних дел по делам иммиграции Кэролайн Ноукс. - Именно поэтому я ввожу эти новые меры, благодаря которым лишь истинные инвесторы, которые намерены поддерживать британский бизнес, смогут извлечь пользу из нашей иммиграционной системы".

В 2017 году было выдано более 1000 виз Tier 1, большинство которых получили граждане России и Китая.

По нынешним условиям программы, от инвесторов требовалось иметь счет в британском банке и положительную характеристику.

Со следующего года проверкой финансовых и бизнес-интересов соискателей будут заниматься независимые аудиторы, в обязанности которых также будет входить проверка того, что вкладываемые средства принадлежали инвестору не менее двух лет, сообщил Хоум-офис.

В случае одобрения виза выдавалась на три года и четыре месяца, а затем ее можно было продлить еще на два года.