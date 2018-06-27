Россия яростно сопротивляется этому шагу и заявляет, что он политизирует организацию, а британская русофобия рискует подорвать уважаемый и по большей части научный орган, передает журналист Патрик Винтур.
"Великобритании требуется поддержка примерно 60 стран, чтобы на специально созванной двухдневной встрече в Гааге наделить ОЗХО новыми полномочиями. Чтобы созвать во вторник специальную сессию ОЗХО, Британия заручилась поддержкой порядка 90 стран в результате масштабной дипломатической операции", — сообщает автор статьи.
Великобританию поддерживает секретариат ОЗХО. Соединенное Королевство призывает к тому, чтобы полномочия по выявлению виновных применялись поначалу в Сирии, а дальнейшее усиление организации было рассмотрено на специальной сессии через полгода.
"Чтобы голосование состоялось, необходим кворум из 97 стран, а для принятия резолюции требуется большинство в две трети голосов. Британские чиновники уверены, что находятся на пороге победы. Они с удовлетворением отметили поддержку США в адрес многосторонней организации, приобретающей все большее значение", — говорится в статье.
"Россия подала встречное предложение, которое, как заявляет Британия, предоставит ей право налагать вето на выводы ОЗХО и подорвет независимость генерального директора организации. С дипломатической точки зрения Британии будет нанесен удар, если специальная сессия, открытая для всех стран, подписавших конвенцию о химоружии, проголосует и за британскую резолюцию, и за резолюцию, поддерживаемую Россией", — пишет Винтур.
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