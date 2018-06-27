Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон на сессии ОЗХО в Гааге намерен настоять на голосовании за наделение инспекторов организации полномочиями по выявлению виновных в химатаках в Сирии, пишет британская газета The Guardian.
© DELFI montažas / Scanpix

Россия яростно сопротивляется этому шагу и заявляет, что он политизирует организацию, а британская русофобия рискует подорвать уважаемый и по большей части научный орган, передает журналист Патрик Винтур.

"Великобритании требуется поддержка примерно 60 стран, чтобы на специально созванной двухдневной встрече в Гааге наделить ОЗХО новыми полномочиями. Чтобы созвать во вторник специальную сессию ОЗХО, Британия заручилась поддержкой порядка 90 стран в результате масштабной дипломатической операции", — сообщает автор статьи.

Великобританию поддерживает секретариат ОЗХО. Соединенное Королевство призывает к тому, чтобы полномочия по выявлению виновных применялись поначалу в Сирии, а дальнейшее усиление организации было рассмотрено на специальной сессии через полгода.

"Чтобы голосование состоялось, необходим кворум из 97 стран, а для принятия резолюции требуется большинство в две трети голосов. Британские чиновники уверены, что находятся на пороге победы. Они с удовлетворением отметили поддержку США в адрес многосторонней организации, приобретающей все большее значение", — говорится в статье.

"Россия подала встречное предложение, которое, как заявляет Британия, предоставит ей право налагать вето на выводы ОЗХО и подорвет независимость генерального директора организации. С дипломатической точки зрения Британии будет нанесен удар, если специальная сессия, открытая для всех стран, подписавших конвенцию о химоружии, проголосует и за британскую резолюцию, и за резолюцию, поддерживаемую Россией", — пишет Винтур.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

США потребовали от Турции выбрать между F-35 и С-400 (2)

Заместитель государственного секретаря США по делам...

СМИ: спецслужбы Украины и России шпионили за миссией расследования крушения MH17 (2)

Украинские и российские спецслужбы вели слежку за...

Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

Глава французской ассоциации мясников в открытом...

ООН: мир охватывает опиоидная эпидемия

Злоупотребление опиодными препаратами становится...

В Польше отменили уголовное наказание за слова о причастности поляков к Холокосту (1)

Польский Сейм принял изменения в закон об Институте...

TOP новостей

Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (37)

Сейм Литвы в среду призвал президента России...

Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (48)

В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...

Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (15)

Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...

Klaipėda port

Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (32)

Каждый десятый белорус, по данным литовского...

Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (26)

Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...