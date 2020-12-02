Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса. Вакцинация начнется уже со следующей недели

Британия заказала первую партию в 40 млн доз для 20 млн человек.
Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer/BioNTech продемонстировала до 95% эффективности.
Это вакцина-рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет.
"Помощь уже в пути", — написал в среду утром в "Твиттере" министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.
"Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все мы сможет провести в свое удовольствие", — сказал он в интервью Би-би-си.
По словам главы Национальной системы страхования Великобритании (NHS) сэра Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны.
Около 50 больниц по всей стране полностью готовы к началу этого трудоемкого процесса. Также заканчивается преобразование во временные пункты вакцианции таких объектов, как конференц-залы и бизнес-центры.
При этом медики особо подчеркивают, что соблюдение существующих карантинных мер становится особенно важным, так как в ближайшее время на улицах и в общественных местах появятся сотни тысяч пожилых людей. Появление вакцины не должно внушать населению иллюзии, что опасность полностью миновала, говорят эксперты.
Остаются в силе правила соблюдения социальной дистанции, обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость изолироваться при появлении симптомов заболевания.
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