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Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против Covid-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Вакцинация начнется уже на следующей неделе, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа.
Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса. Вакцинация начнется уже со следующей недели
© Imago / Scanpix

Британия заказала первую партию в 40 млн доз для 20 млн человек.

Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer/BioNTech продемонстировала до 95% эффективности.

Это вакцина-рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет.

"Помощь уже в пути", — написал в среду утром в "Твиттере" министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

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"Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все мы сможет провести в свое удовольствие", — сказал он в интервью Би-би-си.

По словам главы Национальной системы страхования Великобритании (NHS) сэра Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны.

Около 50 больниц по всей стране полностью готовы к началу этого трудоемкого процесса. Также заканчивается преобразование во временные пункты вакцианции таких объектов, как конференц-залы и бизнес-центры.

При этом медики особо подчеркивают, что соблюдение существующих карантинных мер становится особенно важным, так как в ближайшее время на улицах и в общественных местах появятся сотни тысяч пожилых людей. Появление вакцины не должно внушать населению иллюзии, что опасность полностью миновала, говорят эксперты.

Остаются в силе правила соблюдения социальной дистанции, обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость изолироваться при появлении симптомов заболевания.

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bbcrussian.com
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