Представители делегации прокомментировали российское предложение во время заседания исполнительного комитета ОЗХО в Гааге, где обсуждается отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

"Российское предложение о совместном российско-британском расследовании инцидента в Солсбери противоестественно. Это тактика отвлечения внимания, и будет еще больше дезинформации с целью уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", - говорится в заявлении британского представительства при ОЗХО, опубликованном в "Твиттере" делегации.

В МИД Британии предложение России о совместном расследовании также охарактеризовали как "тактику отвлечения внимания". "Россия созвала это заседание, чтобы подорвать работу ОЗХО, которая в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия предоставляет Британии техническую помощь посредством независимого анализа образцов [вещества], взятых с места атаки в Солсбери", - сказал представитель МИД Британии.

На заседании в Гааге исполняющий обязанности представителя Британии в ОЗХО Джон Фогго обратил внимание на твит российского посольства в Лондоне, где говорилось, что Россия примет итоги расследования, только если в нем будут участвовать российские эксперты.

Британия после инцидента в Солсбери действовала в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, сказал Фогго. В частности, образцы отравляющего вещества анализируются независимыми экспертами. Требование России об участии российских экспертов являются нарушением положений конвенции о независимом расследовании, сказал Фогго.

Посольство России в Нидерландах опубликовало в своем "Твиттере" заявление, в котором говорится, что позицию России о включении российских экспертов в расследование поддержали 14 стран. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта и сейчас находятся в больнице. Британия утверждает, что их отравили боевым отравляющим веществом типа "Новичок" и за этим покушением стоят российские спецслужбы. Россия все обвинения отвергает.