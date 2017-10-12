Британия: наркоторговец из Латвии прятал кокаин в шоколадных яйцах Kinder

Элвиса задержали в момент облавы в одном из районов Маргита, где полиция регулярно проводит проверки. Изначально парень предоставил адрес, по которому полицейские не нашли наркотические вещества, однако позже в распоряжение следствия попала информация о том, что у Элвиса имеется и другой дом. Именно после проверки по второму адресу полиция нашла кокаин и деньги.
В итоге Кентерберийский суд приговорил латвийца к 31 месяцу тюремного заключения.
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