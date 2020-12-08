Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.
Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.
Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал продолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.
Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций.
Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения.
Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор Петриконис: через две недели система здравоохранения в Литве может развалиться (32)
Проректор Литовского университета медицинских наук...
Верига предлагает готовиться к пасхальному сценарию: ситуация так быстро не изменится (36)
Несмотря на то, что ВРИО премьер-министра Саулюс...
В этом году на дорогах Литвы появится несколько десятков радаров, узнайте где
Литовская дирекция автомобильных дорог до конца этого...
ВРИО главы Минздрава об ограничениях на стоянках у ТЦ: возможны коррекции (48)
После того как правительство решило ограничить...
Предана огласке переписка между Минздравом и торговцами: такого зверства во время первого карантина не было (43)
В администрациях магазинов 8 декабря царит хаос – как...