Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Всего заказано 40 млн доз вакцины. Первая партия из примерно 800 тысяч вакцин уже доставлена в Британию из Бельгии, где она производится.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что этот процесс не будет быстрым, и призвал продолжать соблюдать ограничения и правила гигиены.

Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации - небольшую карточку, на которой будут указаны имя и фамилия, а также дата получения первой и второй инъекций.

Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения.

Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.