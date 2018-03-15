Во время открытого заседания постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, поскольку скрыла информацию о разработке нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по утверждению британской стороны, был отравлен Скрипаль и его дочь. "Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах"", — сказал представитель Британии (цитата по "Интерфакс").

В свою очередь, и. о. постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что производство вещества "Новичок" является крайне сложным процессом, что, как считают британские власти, исключает версию о том, что использованный при отравлении Скрипаля химикат был получен кустарным путем.

Перед началом заседания Аллен сообщил, что Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) независимо проверить свои выводы по инциденту в Солсбери. "Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ", — сказал дипломат, направляясь на встречу Совбеза (цитата по ТАСС).

Постпред США при ООН Никки Хейли во время заседания заявила, что Соединенные Штаты считают Россию ответственной за химическую атаку в Британии бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь, передает Reuters. "Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием военного нервно-паралитического вещества", — сказала Хейли.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал во время заседания Совбеза, что Москва не причастна к инциденту в Солсбери, в то время как Британия использует его для "очернительства" России. "Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", — сказал дипломат. Он отметил, что "Россия не причастна к этому инциденту", передает РИА "Новости".

Вместе с тем Небензя призвал Британию к расследованию инцидента в Солсбери на основании Конвенции по запрещению химоружия, призвав Лондон предоставить российской стороне образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля. "Это (предоставление вещества. — Прим. NEWSru.com) не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — сказал дипломат.

Днем в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй огласила перечень мер, которые будут приняты в отношении России в связи с ее предполагаемой ответственностью за химатаку в Солсбери и отказ в 24-часовой срок предоставить британской стороне объяснения по поводу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В частности, из Соединенного Королевства будут высланы 23 российских дипломата.

Российская сторона уже получила по дипломатическим каналам список высылаемых. Они должны покинуть Британию в семидневный срок. В МИД РФ действия британской стороны в связи с инцидентом в Солсбери назвали "беспрецедентно грубой провокацией". Посол РФ в Лондоне предупредил Великобританию об ответных мерах.