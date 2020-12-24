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В Брюсселе всю ночь продолжались последние (вероятно) переговоры Евросоюза и Британии об условиях будущих отношений после брексита. Переходный период для Британии заканчивается в новогоднюю ночь, и если соглашение не будет достигнуто, с 1 января торгово-экономические отношения сторон столкнутся с множеством преград. Переговоры проходят в закрытом режиме, но по некоторой информации, делегации будут готовы огласить результаты утром четверга.
"Brexit"
"Brexit"
© Zuma Press / Scanpix

До сих пор сторонам не удавалось договориться по целому ряду пунктов, главные из которых - условия доступа британских товаров к европейскому единому рынку и квоты на вылов рыбы в британской экономической зоне. Однако, как пишет политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг, сейчас на Даунинг-стрит царит уверенность, что соглашение может быть достигнуто.

Неожиданно для сторон, в последние несколько дней они получили возможность наглядно увидеть, что представляет из себя жесткий брексит. Буквально в одночасье из-за нового штамма коронавируса Британия оказалась отрезанной от континентальной Европы, и это вызвало хаос на дорогах, скопление тысяч грузовых фур на границе и страхи перед продовольственным кризисом, потому что остров обеспечивает себя едой лишь наполовину.

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bbcrussian.com

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