До сих пор сторонам не удавалось договориться по целому ряду пунктов, главные из которых - условия доступа британских товаров к европейскому единому рынку и квоты на вылов рыбы в британской экономической зоне. Однако, как пишет политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг, сейчас на Даунинг-стрит царит уверенность, что соглашение может быть достигнуто.
Неожиданно для сторон, в последние несколько дней они получили возможность наглядно увидеть, что представляет из себя жесткий брексит. Буквально в одночасье из-за нового штамма коронавируса Британия оказалась отрезанной от континентальной Европы, и это вызвало хаос на дорогах, скопление тысяч грузовых фур на границе и страхи перед продовольственным кризисом, потому что остров обеспечивает себя едой лишь наполовину.
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