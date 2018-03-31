В правительстве Великобритании назвали торговое представительство РФ в Лондоне "шпионским логовом" и угрожают закрыть его, сообщает The Telegraph. Это, очевидно, приведет к новому витку дипломатического противостояния двух стран, пишет NEWSru.com.
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Торговое представительство РФ, расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник. О том, что в Лондоне рассматривают возможность закрытия торгпредства, также сообщают собеседники The Daily Mail.

Пресса утверждает, что помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, передает DW.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР.

14 марта Лондон первым объявил о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. 26 марта американские власти объявили о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Аналогичные действия последовали со стороны Канады, Австралии и более 20 европейских стран, включая Украину и Грузию. В общей сложности было объявлено о высылке 146 российских дипломатов.

В пятницу, 30 марта, российские власти объявили о начале "зеркальной высылки" дипломатов. Для этого в МИД РФ в этот день приезжали дипломаты из Нидерландов, Италии, Финляндии, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Швеции, Дании, Эстонии, Канады, Австралии, Великобритании, Чехии, Франции, Германии, Албании, Румынии, Македонии и Ирландии.

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